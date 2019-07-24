Годовалую телку лося насмерть сбило такси Hyundai Solaris под Бердском

Для лосей реки и озера не являются преградой на их пути

Продолжает оставаться смертельно опасной для лосей автомобильная трасса под Бердском. Там, где проходят миграционные тропы этих животных. В ночь на 12 июля в трех километрах от Бурмистрово в Искитимском районе автомобиль такси сбил годовалую телку лося. От полученных травм животное погибло на месте, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского охотобщества Игорь Кашин.

При столкновении машина такси, Hyundai Solaris, получила значительные повреждения: пришли в негодность четыре элемента, капот, крыша, стекло. Таксист ехал без пассажиров, сам не пострадал. О происшествии он сообщил в полицию. Полицейские перенаправили информацию сотрудникам департамента по охране животного мира, и на место выехали два егеря бердского охотобщества и госинспекторы.

Погибшую самочку лося погрузили в автомобиль и отправили на утилизацию. Водителю такси придется заплатить штраф — 80 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», меньше чем за три недели в июне 2018 года на участке трассы Р-256 под Бердском грузовые автомобили сбили трех годовалых лосят и взрослого самца. Все автомобили скрылись с места дорожно-транспортного происшествия. Животные, получившие тяжелейшие травмы, погибли на месте.

Там, где сбивают лосей, проходит путь миграции этих животных. Игорь Кашин еще в 2011 ставил вопрос об установке дорожных знаков, предупреждающих автомобилистов о возможном появлении лосей на проезжей части. Но ответа так и не дождался. Пока прошлым летом не произошла массовая гибель животных. В конце лета прошлого года на участке трассы Р-256 появились два предупреждающих знака. На 41 км, на выезде из Бердска, и на 46 км.

В начале лета этого года автомобилисты видели лосей в районе федеральной трассы. Егеря сообщали, что также видели лосей, переплывающих Бердь. Однако все обходилось без несчастных случаев.

Летом 2018 года были внесены поправки в закон о незаконной охоте. Наказание ужесточили. Согласно статье 258 УК РФ, если ущерб крупный (от 40 тысяч рублей), то браконьеру грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей либо до 2 лет лишения свободы, за особо крупный ущерб (от 120 тысяч рублей)— штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей либо от 3 до 5 лет лишения свободы.

Если человек едет на автомобиле и неумышленно сбивает лося, ему придется заплатить 80 тыс. рублей — в два раза больше, чем было до этого. За отстрел самца лося иск увеличился в два раза и теперь составляет 240 тыс. рублей, за самку — 400 тыс. рублей, а еще придется заплатить штраф до 1 млн рублей.