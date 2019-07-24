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Скончался российский боксер Максим Дадашев после боя в США

12:30 24.07.2019 Фото: John Locher
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В 11-м раунде он пропустил много ударов, из-за чего решили остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо. Он умер от отека мозга.

Скончался российский боксер Максим Дадашев после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.

«Максим скончался. Не выдержало сердце», — сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение — от Матиаса. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

Источник: ТАСС

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