3 трлн рублей от наливаек теряет России ежегодно

В «Трезвой России» оценили экономические потери от теневой торговли алкоголем. В 2015 году количество таких точек общепита в стране составляло 76 тыс., сегодня их насчитывается около 95 тыс.

Пивная Брно

Теневой оборот заведений по розливу алкоголя, большинство которых расположены в жилых домах, составляет около 700 млн рублей в год. Общие экономические потери России от «рюмочных и пивных» ежегодно составляют более 3 трлн рублей, сообщили ТАСС в федеральном проекте «Трезвая Россия».

«Экономические потери в России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей. На рубль, который подобный бизнес имеет в обороте, государство и общество теряют 5 рублей: смертность в трудовой части населения, затраты на медицинскую помощь, рост криминогенной составляющей, бытовые конфликты», — рассказали в «Трезвой России», основывая на аналитических данных экспертов.

По данным мониторинга, в 2015 году количество таких точек общепита в стране составляло 76 тыс., сегодня их насчитывается около 95 тыс. «До 20 тыс. общепитов по всей России — «наливайки», систематически нарушающие закон. Теневой годовой оборот подобных заведений составляет свыше 700 млрд рублей», — сказано в сообщении. Как отмечается в независимом аналитическом докладе «Трезвой России», который имеется в распоряжении ТАСС, большая часть населения воспринимает деятельность питейных заведений негативно, кроме того, расположение «наливаек» в жилом секторе может провоцировать рост преступности.

«Не первый год в регионах России остро стоит вопрос противодействия так называемым «наливайкам», когда под видом кафе, квазиобщепиты 24 часа продают крепкий алкоголь. Как показал проведенный общественный контроль, помимо мошеннических действий и попытки обхода закона, в этих заведениях торгуют суррогатным алкоголем. Акцизные марки — обычные наклейки. Считаю, что даже принятие закона о запрете таких заведений является запоздалой мерой. Лишь закон, разрешающий жильцам самим выбирать, что разрешать продавать в их жилых домах на первых этажах, — единственный верный и демократический выход из ситуации», — считает руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев, слова которого приводятся в докладе.

В связи с этим представители «Трезвой России» предлагают закрепить в федеральном законодательстве полномочия органов власти субъектов РФ вводить дополнительные ограничения по реализации алкогольной продукции организациями, оказывающими услуги общественного питания. Кроме того, по их мнению, следует возобновить действовавший ранее в стране запрет розничной продажи алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в жилых домах.

Мнения со стороны

Ранее главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн 17 июля в беседе с ТАСС высказал мнение, что запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых районах или непосредственно в домах, может привести к снижению потребления алкоголя и табака жителями России.

В пресс-службе Минпромторга в свою очередь сообщили ТАСС, что введение подобного запрета сократит количество небольших точек розничной торговли и усилит позиции крупных торговых сетей. В министерстве также добавили, что международная практика регулирования продажи алкоголя и табака в малых торговых форматах, в том числе в магазинах «у дома», неоднозначна.

Согласно опросу, проведенному аналитиками «Трезвой России» среди населения в возрасте от 18 до 74 в 64 регионах РФ, 95% из 7 тыс. респондентов выступили за введение запрета продажи алкогольной продукции в жилых домах.

По данным Минздрава РФ, потребление алкоголя в России за последние восемь лет снизилось с 18 до 9,3 л на душу населения. Это привело к сокращению числа алкогольных отравлений, а также связанных с употреблением алкоголя заболеваний, что выразилось в снижении смертности мужчин трудоспособного возраста на 18% с 2012 года.

Источник: ТАСС