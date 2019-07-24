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Лишить родительских прав посадившего 10-летнего сына на цепь на Кубани

14:00 24.07.2019 Фото: pixabay
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СК возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Лишить родительских прав посадившего 10 летнего сына на цепь на Кубани

Прокуратура проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь 10-летнего сына на Кубани, сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным ведомства, 46-летний житель Белореченского района приковал своего 10-летнего сына цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае и уехал с супругой и четырехлетним сыном в Краснодар.Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», женщина начала рожать и ее повезли в перинатальный центр, посадив ребенка на цепь, обмотав ее вокруг шеи.

Мальчик смог освободиться, прибежал в магазин рядом с домом и рассказал о произошедшем. Работники магазина обратились в полицию. Ребенок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

«Белореченской прокуратурой организовано проведение проверки по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. По результатам прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также рассмотрен вопрос об обращении с исковым заявлением в суд об ограничении либо лишении отца родительских прав», — говорится в сообщении.

Отмечается, что родители мальчика находятся в разводе, в 2016 году решением Белореченского районного суда определено место жительства ребенка с отцом. По поручению межрайонной прокуратуры организовано обследование уполномоченными органами жилищно-бытовых условий родной матери мальчика, изучение исполнения ею родительских обязанностей, чтобы решить вопрос о дальнейшем совместном проживании.

Уточняется, что Белореченским межрайонным отделом СУСК России по краю было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего».

«Возбуждение уголовного дела признано межрайонной прокуратурой законным и обоснованным, результаты расследования поставлены на контроль», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

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