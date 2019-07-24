Шок: «ожил» на отпевании труп женщины в храме Москвы

У покойницы пошла кровь из носа. Батюшка решил, что женщина находится в летаргическом сне и вызвал «скорую». Медики констатировали смерть.

Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Москве

Жуткий инцидент произошел во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Москве. У покойницы пошла кровь из носа, что шокировало родных и близких умершей.

Долгое время кровь не могли остановить. Батюшка остановил обряд. Он посчитал, что женщина, возможно, не мертва, а находится в летаргическом сне. Он настоял на том, чтобы в храм вызвали медиков. Прибывшие врачи скорой помощи провели обследование и все же подтвердили, что женщина мертва.

Журналисты РЕН ТВ побеседовали со служительницей храма, на чьих глазах разворачивалась эта страшная картина:

«Ничего страшного. Бывает это. Это не первый раз. Это нормальное явление. Тело же потормошили, так скажем. Его же поднимают. Бывает такое. Это не редкость. Это не нонсенс. У меня у свекра кровь изо рта пошла. Мы его стали перекладывать, шевелить туда-сюда. Нормальное явление».

«Человек в морге пролежал трое суток замороженный. А тут оттаял и ожил? Мы же не святые. Мы же не четырехдневный Лазарь, которого Господь воскресил», — добавила женщина.

Источник: РЕН ТВ