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Шок: «ожил» на отпевании труп женщины в храме Москвы

18:45 24.07.2019 Фото: commons.wikimedia.org
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У покойницы пошла кровь из носа. Батюшка решил, что женщина находится в летаргическом сне и вызвал «скорую». Медики констатировали смерть.

Шок: ожил на отпевании труп женщины в храме Москвы
Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Москве

Жуткий инцидент произошел во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Москве. У покойницы пошла кровь из носа, что шокировало родных и близких умершей.

Долгое время кровь не могли остановить. Батюшка остановил обряд. Он посчитал, что женщина, возможно, не мертва, а находится в летаргическом сне. Он настоял на том, чтобы в храм вызвали медиков. Прибывшие врачи скорой помощи провели обследование и все же подтвердили, что женщина мертва.

Журналисты РЕН ТВ побеседовали со служительницей храма, на чьих глазах разворачивалась эта страшная картина:

«Ничего страшного. Бывает это. Это не первый раз. Это нормальное явление. Тело же потормошили, так скажем. Его же поднимают. Бывает такое. Это не редкость. Это не нонсенс. У меня у свекра кровь изо рта пошла. Мы его стали перекладывать, шевелить туда-сюда. Нормальное явление».

«Человек в морге пролежал трое суток замороженный. А тут оттаял и ожил? Мы же не святые. Мы же не четырехдневный Лазарь, которого Господь воскресил», — добавила женщина.

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

С какими "чудесами" сталкивались вы?

Аноним, 24 июля 2019 12:11
Вот что крест животворящий делает!
Аноним, 24 июля 2019 13:03
Наверное услышала сколько пришлось пожертвовать за отпевание и другие расходы и подумала, да ну их на фиг! Дорого!

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