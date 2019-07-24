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Идентифицировать пользователей электронной почты хочет Госдума

12:15 24.07.2019 Фото: pixabay
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Идентификацию предлагают осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.

Идентифицировать пользователей электронной почты хочет Госдума
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей электронной почты

В Госдуму внесен во вторник законопроект, предусматривающий использование электронной почты только идентифицированными в установленном порядке пользователями. Соответствующая информация содержится в думской электронной базе данных.

Авторами законопроекта выступили председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и заместители Александр Башкин и Александр Карлин.

«Законопроект определяет понятие организатора сервиса электронной почты и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ. Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, наряду с обязанностями по идентификации на организаторов сервиса электронной почты возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

Как отмечают авторы инициативы, принятие такого законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений.

Сенаторы сообщают, что в 2019 году на электронные адреса органов государственной власти, объектов социальной или транспортной инфраструктуры приобрела массовый характер рассылка заведомо ложных сообщений о предстоящих террористических актах. При этом каждый раз нарушалась работа организаций, производилась эвакуация граждан, происходили также сбои функционирования транспорта, имели место и другие проблемы, повлекшие серьезный экономический ущерб. «Как правило, злоумышленники приурочивали такие действия к проведению значимых общественно-политических и спортивных мероприятий, что затрудняло обеспечение безопасности их проведения. Компетентными органами проводятся необходимые мероприятия по поиску злоумышленников, однако использование распространителями анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им уходить от ответственности», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Источник: ТАСС

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От редакции

Нужная инициатива?

Поросёнок Пётр, 24 июля 2019 13:00
Очередной, абсурдный, невыполнимый и противоречащий Конституции РФ, закон от сенатора-миллиардера Клишаса, которому просто скучно и он придумывает всякую ересь.
Новый мэр, 24 июля 2019 13:49
Да уж ввели бы комендантский час во всем государстве и всё

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