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Воры-«металлисты» опустошают дачи в СНТ «Заречное» Бердска

18:15 24.07.2019, Галина Панчева Фото: предоставлено Андреем
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Среди бела дня злоумышленники собирают на участках трубы и железо и грузят все в автомобиль. Не гнушаются и электропроводкой.

Воры «металлисты» опустошают дачи в СНТ «Заречное» Бердска
Железо и трубы воры перевозят на легковом автомобиле

Серия краж произошла в СНТ «Заречное» Бердска. Злоумышленники похитили с участков бердчан металлические трубы и другое железо.

Дачное общество находится в пределах города, между поселком Боровым и микрорайоном Раздольным. В «Заречном» есть как дачники, которые наведываются на свои шесть соток в дачный сезон, так и те, кто здесь постоянно проживает.

До недавнего времени краж в дачном обществе не было. Но этим летом дачники подверглись неоднократному набегу воров.

— Кражи начались где-то с середины июня. Собрались мы с соседом ставить забор, подготовили вечером трубы, утром уехали на работу. Встречаемся опять же вечером, у меня взгляд падает на то место, куда мы положили трубы, а их нет. Спрашиваю соседа, куда он трубы убрал, а он в ответ, мол, думал, что я убрал. Оказывается, кто-то без нас их убрал. Потом стали наводить ревизию во дворах. У меня за домом лежали еще несколько труб и листовое железо. Это все тоже исчезло. Стащили трубу метра два диаметром 100 мм и у соседа. Я написал заявление в полицию. Через неделю забрались в дом бабушки-дачницы и сорвали всю проводку со стен. Остались голые стены. Приезжали из полиции, снимали отпечатки. Через две недели после кражи у бабушки воры забрались во двор другого соседа. В тот момент его жена была дома. Она спугнула воров, не успели вынести со двора все трубы. Соседка цвет машины и частично номер запомнила. Информацию передали в полицию. Полицейские говорят, что прорабатывают описанную очевидцами машину, но пока нет никаких результатов, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 23 июля постоянно проживающий на территории СНТ бердчанин Андрей.

«Металлисты» работают днем, когда на дачных участках в основном находятся только женщины. Они-то и видели их неоднократно. В случае с бабушкой-дачницей, возможно, работали другие злоумышленники — воровство произошло ночью, предположил Андрей.

Именно 23 июля дачникам удалось запечатлеть автомобиль предполагаемых воров. Фотографию отправили дознавателю и «Курьер. Среда. Бердск».

Если в ближайшее время полиции не удастся поймать воров, дачники решили, что возьмут инициативу в свои руки. Заблокируют воришек на территории СНТ и вызовут полицию. Андрей не исключает того, что злоумышленники промышляют и по соседству — в СНТ «Отдых».

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От редакции

В вашем СНТ происходят кражи?

Михаил, 24 июля 2019 12:00
Ага! У меня с участка люди, приехавшие на красном ниссане, украли ванночку. У соседа двигатель от автомобиля. У другого 200 кг железа со двора пытались стырить. Есть у кого-либо номер этого ниссана? У господ полицейских есть, но когда я ходил к участковому - сказали, что гос.номер неизвестен. Работать не хотят. А эти воришки продолжают орудовать в Бердске, ничего им не страшно. Два вопроса: 1) Стоит ли писать жалобу в прокуратуру на бездействие полицейских? 2) Напишите, пожалуйста, гос.номер ниссана.
Эрвин, 24 июля 2019 12:42
конечно пишите. можно еще сразу в главк на серебряниковскую. Местные менты не хотят принимать заявления им статистику нельзя портить. Поэтому пока не пнешь не полетят.
В теме, 24 июля 2019 16:18
Зато у Вас общества якобы охраняются ряженными казаками....
Anonim, 24 июля 2019 16:57
Номер есть, как Вам его передать?
Андрей, 24 июля 2019 17:10
Кто спрашивал номер? Напишите на 18an81@mail.ru
Михаил, 24 июля 2019 17:28
Напишите пожалуйста, гос.номер здесь.
Кому нужна такая полиция, 24 июля 2019 12:49
Они вообще кого-нибудь ловят?
Lex Luthor, 24 июля 2019 17:55
Конечно пишите. А то реально не хотят пальцем шевелить

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