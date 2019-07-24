Воры-«металлисты» опустошают дачи в СНТ «Заречное» Бердска

Среди бела дня злоумышленники собирают на участках трубы и железо и грузят все в автомобиль. Не гнушаются и электропроводкой.

Железо и трубы воры перевозят на легковом автомобиле

Серия краж произошла в СНТ «Заречное» Бердска. Злоумышленники похитили с участков бердчан металлические трубы и другое железо.

Дачное общество находится в пределах города, между поселком Боровым и микрорайоном Раздольным. В «Заречном» есть как дачники, которые наведываются на свои шесть соток в дачный сезон, так и те, кто здесь постоянно проживает.

До недавнего времени краж в дачном обществе не было. Но этим летом дачники подверглись неоднократному набегу воров.

— Кражи начались где-то с середины июня. Собрались мы с соседом ставить забор, подготовили вечером трубы, утром уехали на работу. Встречаемся опять же вечером, у меня взгляд падает на то место, куда мы положили трубы, а их нет. Спрашиваю соседа, куда он трубы убрал, а он в ответ, мол, думал, что я убрал. Оказывается, кто-то без нас их убрал. Потом стали наводить ревизию во дворах. У меня за домом лежали еще несколько труб и листовое железо. Это все тоже исчезло. Стащили трубу метра два диаметром 100 мм и у соседа. Я написал заявление в полицию. Через неделю забрались в дом бабушки-дачницы и сорвали всю проводку со стен. Остались голые стены. Приезжали из полиции, снимали отпечатки. Через две недели после кражи у бабушки воры забрались во двор другого соседа. В тот момент его жена была дома. Она спугнула воров, не успели вынести со двора все трубы. Соседка цвет машины и частично номер запомнила. Информацию передали в полицию. Полицейские говорят, что прорабатывают описанную очевидцами машину, но пока нет никаких результатов, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 23 июля постоянно проживающий на территории СНТ бердчанин Андрей.

«Металлисты» работают днем, когда на дачных участках в основном находятся только женщины. Они-то и видели их неоднократно. В случае с бабушкой-дачницей, возможно, работали другие злоумышленники — воровство произошло ночью, предположил Андрей.

Именно 23 июля дачникам удалось запечатлеть автомобиль предполагаемых воров. Фотографию отправили дознавателю и «Курьер. Среда. Бердск».

Если в ближайшее время полиции не удастся поймать воров, дачники решили, что возьмут инициативу в свои руки. Заблокируют воришек на территории СНТ и вызовут полицию. Андрей не исключает того, что злоумышленники промышляют и по соседству — в СНТ «Отдых».