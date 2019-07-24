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Дерутся за просрочку у помоек супермаркетов пенсионеры и нищие в Бердске

18:30 24.07.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Но не всегда. На некоторых «точках» дележ происходит мирно и по-человечески. Просроченными продуктами питается даже беременная бердчанка. На здоровье она не жалуется.

Дерутся за просрочку у помоек супермаркетов пенсионеры и нищие в Бердске
Каждое утро бердчане дожидаются просрочку у мусорного бака магазина «Сантимо»

Видео снятое депутатом Барабинского района Новосибирской области Еленой Зубовой 20 июля нашумело в регионе и произвело резонанс. Видео она опубликовала на своей странице в Facebook. На нем местные жители буквально устроили давку за выброшенными продуктами в контейнеры «Ленты». Люди рылись в помойке возле супермаркета. И этот факт поразил бердчан.

В толпе были замечены люди разного возраста: толкаясь, они набивали сумки «просрочкой». В комментариях люди высказались, что собранные на помойке продукты могут оказаться на уличных рынках Новосибирска.

Продукты с истекшим сроком годности таят в себе опасность: люди, полакомившись «просрочкой», могут попасть с отравлением в больницу. Однако некоторых бердских пенсионеров, инвалидов и бедных людей этот факт не смущает. Каждое утро горожане топчутся около мусорных баков у популярных супермаркетов Бердска. Одно из самых злачных и облюбованных горожанами мест — задний двор магазина «Сантимо» на ул. Первомайской. Здесь горожане даже соорудили импровизированные «скамьи ожидания».

Каждое утро — как на работу

Практически каждый день Александр К., между прочим член партии ЛДПР, сопровождает своего соседа-инвалида к помойке магазина «Сантимо» на ул. Первомайской. Так, говорит Александр, он пытается защитить товарища от «конкуренции». И каждый раз бердчанин задается вопросом: что заставляет людей рыться в помойках около продуктовых супермаркетов?

-Соседа моего обидели здесь. У них дилемма идет: кто быстрее что схватит. Разве вы в первый раз слышите об этом? Это здесь так, а в Микрорайоне вообще дележка идет. Бабушка приходила сюда к нам, рассказывала, что там люди дерутся за еду. Для меня это интересно. Я сам бердчанин. Уезжал из города, приехал и обалдел, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Александр сегодня, 23 июля. — Вот мой друг всю жизнь снимает комнату. Он по инвалидности получает пенсию в 9000 рублей. Ему за комнату 5500 рублей платить, лекарство покупать. А куда ему деваться? Бывает, он ходит по магазинам. Добрые люди ему денег не дают, но покупают хлеб, молоко, крупы. Я хочу найти одного придурка, чтобы объяснить ему, что нельзя обижать инвалидов. А здесь он берет еду с просроченным сроком годности, которую можно есть и не травиться.

Дерутся из-за просрочки голодные нищие бердчане

Дерутся за просрочку у помоек супермаркетов пенсионеры и нищие в Бердске

Не дождавшись порции просрочки, бедные бердчане заторопились восвояси

За полторы недели наблюдения Александр отметил, что многих любителей «просрочки» на это вынуждает жизнь. Правда, он недоумевает: почему молодые здоровые люди не работают. Здесь для группы из семи человек словно оазис среди пустыни. Как правило, супермаркеты выставляют на задний дворик подпорченные яблоки, дыни, молочные продукты. Иногда везет и — в мусорном баке появляется мясо.

Еда с истекшим сроком годности ежедневно появляется у мусорного бака магазина «Сантимо». И каждый день малоимущие бердчане ждут своей очереди в раздаче. Вот и беременная девушка, не пожелавшая называть свое имя, рассказала, что травиться ей не приходилось.

— Сколько берем здесь еду, никогда не было случаев отравления. Вот, я даже беременная, ем и чувствую себя прекрасно, — демонстрируя округлившийся живот, высказалась бердчанка.

Александр заверил: здешние не дерутся за еду. Как-то все мирно происходит, «по-человечески».

— Они сразу делят, кому что достанется. Никто не спорит. Но главное правило: кто раньше встал, тому и тапочки. То есть, кто схватит первым мясо, тот его и заберет себе домой, — рассказал Александр.

Во время беседы «Курьер. Среда. Бердск» с Александром, остальные решили не задерживаться на облюбованном месте. Возможно, их смутила камера журналиста, а возможно, осторожные взгляды сотрудников магазина, в это время разгружающих партию свежего товара.

-Зря ты это, Саша. Сейчас напишут, а потом выбрасывать ничего не будут, — забеспокоился его друг-инвалид.

За подкармливание просрочкой магазинам грозит штраф

Федеральное законодательство запрещает передавать продукты с истекшим сроком годности куда-либо, кроме как на уничтожение. Такие продукты по закону считают отходами, а Роспотребнадзор строго контролирует их оборот. Нарушение торговыми сетями нормативных актов в этой части влечет штрафы от 50 тыс. до 150 тыс. рублей за каждое нарушение.

В странах Европы просрочку и некондиционные товары стараются раздавать бездомным и малоимущим, отправлять на благотворительные цели, в приюты. В России же по закону раздать еду с истекшим сроком годности — незаконно. В крупных городах, например, в Москве, продукцию, подлежащую списанию, засыпают  содой. Это делают для того, чтобы просрочкой не отравился кто-то из бомжей.

Как правило, чтобы минимизировать объем отходов, торговые сети повышают точность закупки, а также устанавливают скидки на продукцию, срок годности которой подходит к концу. Такие товары получают специальную маркировку, их стоимость в среднем снижается на 20-40%.

Такие витрины со скидочной продукцией, срок реализации которой вскоре истечет, появляются почти в каждом супермаркете. Некоторую продукцию с истекшим сроком годности торговые сети могут возвращать поставщикам. Однако это правило не действует в отношении хлебобулочных изделий.

Но чаще всего магазины просто выбрасывают продукты в мусорные баки недалеко от торговых точек. И информацией о таких свалках потом делятся малоимущие, бездомные и фриганы (приверженцы стиля жизни, цель которого — минимизировать потребляемые ресурсы — прим. ред.).
Сотрудники магазина «Сантимо» воздержались от каких-либо комментариев, сообщив, что просроченную продукцию магазин ликвидирует, выбрасывая ее в мусорный контейнер.

Статья 236 УК Ф «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предусматривает наказание в виде штрафа (до полугодового дохода), лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, обязательные работы до трехсот шестидесяти часов, а также исправительные работы или ограничение свободы на срок до года.

Как правило, в Бердске ценной информацией делятся по сарафанному радио. Знатоки таких мест уже в курсе, в какой день и час мусорные баки заполняются просрочкой. А вот жители Екатеринбурга и Москвы пошли дальше. Не так давно в Google Maps появилась карта помоек Екатеринбурга, «где можно поживиться бесплатной вкусной едой», — продуктами, выбрасываемыми из магазинов и торговых сетей. Она называется «Карта фригана».

Вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова отметила, что в Новосибирской области существует постановление, регламентирующее требование к контейнерным площадкам. Согласно документу все пластиковые и металлические контейнеры должны быть промаркированы и закрыты крышками. Бывали случаи, когда городская власть вмешивалась в деятельность индивидуальных предпринимателей. Поводом служили, как правило, открытые мусорные баки: ветер разносил по окрестностям мусор или бердчане вытаскивали из помойки просроченный товар. Например, магазин «Сибириада» в Микрорайоне. Его контейнерная площадка не была оборудована крышками и не закрывалась. Теперь ее ограждает металлический забор, но случается, что люди срывают замки в поисках пищи.

-Вместе с административно-технической инспекцией выйдем в рейд и посмотрим, у каких магазинов отсутствуют контейнерные площадки установленного образца. Будем просить, чтобы нарушения устранили. В противном случае будем составлять административный протокол, — резюмировала Жанна Сергеевна.

Стоит отметить, что в Бердске не так много супермаркетов с контейнерными площадками со свободным доступом. 23 июля поживиться просрочкой «Курьер. Среда. Бердск» так и не удалось: некоторые баки закрыты на цепь и замок, а популярные места выгрузки просрочки уже оказались подчищены «фриганами», старушками и бомжами.

Редакция «Курьер. среда. Бердск» провела социальный опрос среди жителей Бердска. Горожане поделились своим мнением, как использовать просроченные продукты.

Дерутся за просрочку у помоек супермаркетов пенсионеры и нищие в Бердске

Пенсионерка Валентина Сергеевна

— Если мясо маленько испортилось, можно договориться с приютом для животных и туда его отдать. Его можно вымачивать в марганцовке или горчице. Кислое молоко тоже животные едят, — считает пенсионерка Валентина Сергеевна.

 

Дерутся за просрочку у помоек супермаркетов пенсионеры и нищие в Бердске

Пенсионерка Надежда Гурьянова

 

— Если товар просрочен, например, молочные и мясные продукты, сыры, колбасы, которые могут нанести вред здоровью — то их стоит уничтожать. Хлеб использовать на сухари или раздавать черствый хлеб бесплатно. Его очень полезно есть, — поделилась пенсионерка Надежда Гурьянова. 

Дерутся за просрочку у помоек супермаркетов пенсионеры и нищие в Бердске

Пенсионерка Нина Ефимовна

— Я советую не допускать продукты до такого состояния, что их нельзя есть и приходится выбрасывать. Кто-то говорит их пенсионерам отдавать. Но люди разве свиньи? Я предлагаю заранее, пока не вышел срок годности делать скидку, тогда их раскупят,  уверена пенсионерка Нина Ефимовна. 

Дерутся за просрочку у помоек супермаркетов пенсионеры и нищие в Бердске

Татьяна Кисапова знает, ка расправиться с «просрочкой»

— Просроченные продкты лучше отдавать в переработку или животным в собачий приют. Я видела в соцсетях, что люди в мусорных контейнерах подбирают продукты, это может привести к болезням, — беспокоится молодая мама Татьяна Кисапова.

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От редакции

Вы бы рискнули поесть просроченные продукты?

Аноним, 23 июля 2019 17:01
Итоги 20 лет путинского прорыва)))
Raven, 23 июля 2019 18:20
Можно подумать до Путина в 90е не рылись
Очевидец, 23 июля 2019 17:14
Я живу в микрорайоне. Окна выходят на мусорные контейнера магазина "магнит" возле "Родины" Каждое утро возле мусорного контейнера "пасутся" жанщины пожилого возраста, прилично одетые, проживающие напротив магазина. Здесь уже клан и никого больше они не пускают. Стоят, ждут. Ходят как на работу. Увидят, что вынесли, бегут со всех ног. Хватают продукты, распихивают по сумками. Противно смотреть. Оголодали. Так сумки набивают,что донести не могут. Вот до чего жадность доводит. И среди них бывшая депутат. Ещё находясь на этой должности, посла ь у мусорного бака. Противно и горько смотреть. Это не нищета, это просто обычная человеческая жадность.. Халява
Аноним, 23 июля 2019 18:36
Это не халява, это нищета, нужда людей толкает на это. Думаю был бы достаток не пошли бы в мусорном контейнере ковыряться, а спокойной купили бы в магазине или на рынке продукты.
Аноним, 23 июля 2019 19:31
" Можно подумать до Путина в 90е не рылись" рылись,конечно....но у Путина было целых 20 лет , в т.ч. золотые нефтеносные 2000е, чтобы исправить ситуацию в стране - на вырученные нефтедоллары можно было провести модернизацию промышленности,жкх, с/х ...уже только это дало бы рост экономики и рабочих мест ...вместо этого деньги уходили в офшоры, в личные карманы пары сотен кремлевских миллиардерчиков...и уходят сейчас.. это СССР после ВОВ смог за десяток лет не только восстановить и нарастить темпы экономики, но и демографию...Но путинские разрушили и то и другое... вот и сейчас читаю,как Путин заявляет о том, что деньги российских налогоплательщиков продолжат идти на помощь Сирии ...а помогать то надо нашим тысячам Саратовым -Бердскам -Искитимам и нашим людям... цинизм у нашей власть имущих запредельный просто....уже весь мир знает, что в России у власти мафия,кроме наших зомбированных граждан .. >:o
Житель Бердска, 23 июля 2019 20:46
Согласен с Анонимом Кроме винища На самом деле нищета и доводит до такого В застойные советские времена высмеивали за это "запад", а сейчас сами питаемся с помойки А ведь это то поколение, которое нам обеспечивало счастливое будущее без войн и нищеты горбатясь за светлое будущее детей и внуков. Стыдно за государство, стыдно перед этими людьми за все это Не осуждайте их Не забывайте о том, что и наша старость наступит и не дай нам Бог так же её проживать И ещё, давайте не будем безмолвным стадом, тогда будет хоть какой то шанс не повторить судьбу этих несчастных Страна наша огромна и богата ресурсами, а это наше с вами достояние
Аноним, 23 июля 2019 18:33
Жалко людей, довели до нищеты. Пенсии мизерные, вот и приходится бабушкам, дедушкам и инвалидам выживать.
Аноним, 23 июля 2019 19:03
Когда уже винище старое начнут выкидывать?
Аноним, 23 июля 2019 19:57
НВР: Плоды путинских реформ,наслаждайтесь! Людей превратили в скотов!
Новый мэр, 23 июля 2019 20:18
Какие живучие эти пенсионеры. Денег нет,всего вам доброго,здоровья,держитесь.
влад, 23 июля 2019 21:13
НВР:купил в ленте нарезку , пришел домой , открыл , а она скисшая , осталась наверно по невнимательности перефасовщиков старая дата 09-07-2019 , а я покупал 21 -07-200019 года и дата такая же , и не в помойке лежала , а в холодильнике , такое иногда попадается , так что нет разницы , что в помойке люди ковыряются , что в магазине эту же просрочку покупают
Аноним, 24 июля 2019 13:24
овощи и фрукты всегда есть гнилые в любом магазине.
Старый, 23 июля 2019 21:41
Журналист явно не юрист, возвращать просрочку можно только хлеб, все остальное для сетей под запретом.
Аноним, 23 июля 2019 22:22
Страна пожинает первые итоги пенсионной реформы. 58% российских граждан в возрасте 46−60 лет недовольны ситуацией в своих регионах. Одна из причин — нехватка денег на еду (65% из тех, кто недоволен). Чаще о недовольстве говорят жители Дальневосточного (73 и Сибирского (66 федеральных округов. Наибольшее беспокойство россиян в их регионе вызывают высокие цены на ЖКХ (46, низкий уровень зарплат (42, рост цен на товары и услуги (41, низкий уровень пенсий, стипендий и пособий (34. По сути, опрос ФОМ — очень тревожный звонок о последствиях пенсионной реформы. Получается, предпенсионеры де-факто уже сейчас являются нищими. Поскольку нищие — это как раз те, кто не может даже есть вдоволь. Для них уже сейчас стали практически недоступными мясо, рыба, сыр, колбаса. Относительно доступными остаются изделия из курицы, а также сезонные овощи и фрукты, а основу питания составляют крупы и макароны. Происходящее можно сравнить с началом 1990-х, когда деньги у людей исчезли, а инфляция стала раскручиваться очень быстро. И надо понимать: пенсионная реформа толкает эту ситуацию к катастрофе. 19 июля стало известно, что Минтруд прогнозирует увеличение в 2020 году в 1,6 раза численности безработных предпенсионеров в связи с их массовой регистрацией в качестве безработных на фоне реализации проекта «Старшее поколение». Что симптоматично, пока большая часть России погружается в нищету, узкая прослойка сверохбогатых только богатеет и ей пенсионная реформа не страшна. Так, 25 крупнейших российских компаний, по подсчетам Forbes, выплатили в 2018 году премии своим топ-менеджерам на 54,5 млрд. рублей — это бюджет Брянской области с населением 1,5 миллиона человек. Этот узкий круг лиц высасывает из российской экономики все ресурсы. По экспертным оценкам, до конца 2019 года из РФ будет выведено столько денег, что их хватило бы на строительство 24 мостов в Крым. https://svpressa.ru/economy/article/238714/
не смешите, 24 июля 2019 00:02
Не смешите.. Те, кто роются у нас в просрочке, леко не бабушки. Вот как раз бабушек они и не пускают в свою помойку. А на счёт того, что плохо живём, так гляньте во двор.. Пройти не возможно сплошные машины нищеты.... И отдыхать ездят в отпуск через одного... Нищие, блин
Аноним, 24 июля 2019 13:32
90% машин - бушный автохлам, а отпуск вообще то это нормально а не роскошь.
Аноним, 24 июля 2019 08:45
Наблюдаю частенько тоже одну мадам , как сумки постоянно таскает по несколько штук от Магнита на Лунной..прям , как на работу ходит по несколько раз в день, видимо тоже за просрочкой.
гость, 24 июля 2019 09:53
позорище это и жадность. сама на инвалидности, работаю, и пенсия приличная заработатнная и зп, кто хочет-тот работает, кто не хочет-по помойкам шастает
тата, 24 июля 2019 12:58
Правильно! Кто хочет тот работает и живет не жалуется. Мои знакомые одной 76 лет другой 74 продолжают работать и не потому что пенсия маленькая, а потому что скучно дома сидеть, дети взрослые, внуки выросли, хотят быть в коллективе быть востребованными. Везде хорошо где нас нет. А сколько молодых не хотят работать, все ищут где много платят, а себя ничего не представляют и сидят на шее родителей.
Аноним, 24 июля 2019 13:27
НВР: только хлеб
Аноним, 24 июля 2019 13:34
НВР: смотря что считать просрочкой, если дату на фантике, то легко.

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