Как защититься от карманников в транспорте и магазинах Бердска

Поймать вора поможет оперативное обращение в полицию потерпевших и подробное описание внешности преступника.

Полиция Новосибирской области напоминает о способах предупреждения карманных краж

Уберечься от воров-карманников возможно, если вы будете внимательны в переполненном транспорте, при посещении магазинов и других многолюдных мест. Управление МВД по Новосибирской области дает советы жителям Бердска, как не дать шансу ворам обчистить ваши карманы и сумки.

• Держите сумку перед собой;

• Не носите документы, телефоны, деньги в полиэтиленовых пакетах, в задних карманах брюк;

• Держите отдельно от основной суммы деньги на мелкие расходы, старайтесь пользоваться формами безналичного расчета за покупки;

• Собираясь за дорогими покупками или за крупной суммой в банк, попросите родственников или друзей сопровождать вас;

• Будьте особенно внимательны в переполненном транспорте, при посещении крупных магазинов, банков, почтовых отделений, поликлиник;

• Стоя в очереди, обращайте внимание на находящихся рядом с вами граждан, контролируйте свои вещи, деньги и документы;

• При осуществлении покупок в магазинах, не оставляйте сумки в тележках-корзинах;

• В общественном транспорте старайтесь не засыпать, не стойте около дверей, у вас могут вырвать сумку;

• Если вы обнаружили кражу, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Гарантией успеха раскрытия преступления является своевременность обращения в органы полиции, а также наиболее точное и полное описание внешности преступника.