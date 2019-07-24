Как защититься от карманников в транспорте и магазинах Бердска

Уберечься от воров-карманников возможно, если вы будете внимательны в переполненном транспорте, при посещении магазинов и других многолюдных мест. Управление МВД по Новосибирской области дает советы жителям Бердска, как не дать шансу ворам обчистить ваши карманы и сумки.
• Держите сумку перед собой;
• Не носите документы, телефоны, деньги в полиэтиленовых пакетах, в задних карманах брюк;
• Держите отдельно от основной суммы деньги на мелкие расходы, старайтесь пользоваться формами безналичного расчета за покупки;
• Собираясь за дорогими покупками или за крупной суммой в банк, попросите родственников или друзей сопровождать вас;
• Будьте особенно внимательны в переполненном транспорте, при посещении крупных магазинов, банков, почтовых отделений, поликлиник;
• Стоя в очереди, обращайте внимание на находящихся рядом с вами граждан, контролируйте свои вещи, деньги и документы;
• При осуществлении покупок в магазинах, не оставляйте сумки в тележках-корзинах;
• В общественном транспорте старайтесь не засыпать, не стойте около дверей, у вас могут вырвать сумку;
• Если вы обнаружили кражу, незамедлительно обращайтесь в полицию.
Гарантией успеха раскрытия преступления является своевременность обращения в органы полиции, а также наиболее точное и полное описание внешности преступника.