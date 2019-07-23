«Дачную амнистию» продлят до 1 марта 2021 года

«Дачная амнистия» на предыдущем этапе действовала на протяжении 13 лет

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел и рекомендовал принять во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» и расширяющий ее действие. При этом в документ предлагается внести ряд поправок — в частности, может быть скорректирован срок «акции» от государства.

Комитет рекомендовал продлить «дачную амнистию» на срок до 1 марта 2021 года — вместо срока, предусмотренного текстом первого чтения (было — до 1 марта 2022 года). Это решение было названо компромиссным, поскольку такой срок представляется достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость, объяснил глава комитета Павел Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.

До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке. То есть при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, сказал парламентарий.

Кроме того, комитет рекомендовал сделать бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. При этом текстом первого чтения предлагалось продлить до 1 марта 2022 года.

В комитете также уточнили, что сейчас максимальные цены на межевание земельных участков установлены более чем в половине регионов России. К примеру, в Московской области предельная цена составляет 7000 рублей, в Свердловской — 3600 рублей. При этом рыночные цены на кадастровые работы варьируются в среднем от 10-20 тысяч рублей, а в Москве — более 40 тысяч рублей.

— Бессрочная норма позволит регионам воспользоваться ей в любое время, чтобы защитить граждан от неконтролируемого завышения цен на кадастровые работы, производимые на их участках, — отметил Павел Крашенинников.

Большинство положений документа, которые были в версии первого чтения, останутся без изменений.

В частности, то, что срок льготного бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, продлевается до 1 марта 2022 года.

Напомним, что «дачная амнистия» на предыдущем этапе действовала на протяжении 13 лет, за это время граждане смогли оформить в упрощенном порядке права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости — земельные участки, дачи, садовые домики, бани, гаражи и т. д.

Источник: РГ