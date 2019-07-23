Отдаю любимого коня в профессиональные руки

При выборе СТО, во главу угла ставят один критерий: близость к дому

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью выбора мастерской для своего железного коня. На что следует обратить внимание, чтобы ремонт автомобиля не обернулся еще большими проблемами.

Современные автомобили поражают своей технологичностью и сложностью устройства. В этом их неоспоримый плюс, ведь теперь авто – это не только средство передвижения, но и самый настоящий компьютер, который способен выполнять множество задач. Из этого же следует главная трудность в эксплуатации современного автомобиля: если обнаружены какие-либо неполадки, не приходится надеяться на собственные навыки виртуозного владения ключом и молотком. Вмешательство во внутренний мир автомобиля не терпит кустарных условий, это может значительно сократить срок службы транспортного средства и, в конце концов, вы все равно будете вынуждены обратиться к профессионалам.

Как правило, при выборе СТО, во главу угла ставят один критерий: близость к дому. Безусловно, наличие автомастерской в шаговой доступности значительно облегчит жизнь автолюбителю, но это совершенно не гарантирует вам качественный ремонт. Поэтому, необходимо обратить внимание на другие важные моменты.

В поисках

Составьте список наиболее понравившихся вам СТО. Информацию о них можно обнаружить в интернете, в газете или услышав рекомендацию от знакомых. После того, как будут выбраны наиболее оптимальные варианты в соотношении цена/качество/место расположения, смело отправляйтесь по адресам. В выборе мастерской, как нельзя точно работает правило «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Придется потратить не мало времени на визиты в СТО, но результат будет стоить того. Помните, что вы отдаете в чужие руки дорогое имущество, и очень желательно, чтобы эти руки были профессиональными и надежными. Только скрупулезный поиск наилучшего варианта поможет найти действительно вашу СТО, с которой вас будут связывать многолетние отношения. Это выгодно и с чисто экономической точки зрения: многие автомастерские предлагают постоянным клиентам приятные бонусы и всевозможные скидки.

Внешний осмотр

Во время визита, обязательно обратите внимание на чистоту помещения. Перед вам не самая приятная картина? В мастерской слишком грязно, у стен в беспорядке лежат запчасти и инструменты – это свидетельствует о неаккуратности и безалаберности работников станции. Если сотрудники автомастерской пренебрегают банальными правилами чистоты, будут ли они утруждать себя доскональным анализом проблемы в вашем автомобиле? Кроме этого, убедитесь, что в помещении есть стенд с информацией для клиентов. Там обязательно должен быть сертификат и лицензия.

Наличие специального оборудования

Уточните информацию о наличии специального оборудования и стендов диагностики. Без них проведение качественного ремонта современных автомобилей просто невозможно. Сегодня многие транспортные средства оснащены сложными электронными системами, которые позволяют управлять всеми процессами в автомобиле. Поэтому, если ремонт будет проходить без специальной компьютерной техники, а мастер будет полагаться лишь на опыт и интуицию, велик риск допущения ошибки и не корректных методов ремонта.

Качество запчастей

Поинтересуйтесь о том, какими запчастями предпочитают пользоваться в конкретном СТО. Если в мастерской приветствуются только оригинальные компоненты для авто, то безусловная гарантия качества значительно облегчит ваш кошелек. Нет готовности к крупным тратам? Не стоит обращаться в СТО, которые предпочитают дешевые запчасти, с огромной долей вероятности там произведут недостаточно качественный ремонт. Оптимальным вариантом будут мастерские, где в ходу детали известных производителей в средней ценовой категории.

Поговорите с сотрудниками

Задавайте работникам вопросы, и не из праздного любопытства, а с целью составить представление об их компетентности. Поинтересуйтесь опытом работы, досконально узнайте о возможных причинах неисправности автомобиля и способах «лечения». Мастер должен корректно проконсультировать и предоставить всю необходимую информацию об используемом оборудовании, запчастях и методах работы. При заключении договора внимательно прочтите его. Особое внимание уделите гарантиям и срокам их предоставления. Если в договоре обнаружены не понятные моменты — спрашивайте и уточняйте, ведь на ремонт вы отдаете дорогую вещь.