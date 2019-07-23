Матрас из кокоса, одеяло из водорослей, подушка из кедра

Шторы подбираются в зависимости от назначения комнаты

Улучшить стиль комнаты помогут жалюзи. Пластиковые или металлические, они просты в уходе, их не нужно стирать, поэтому их часто используют в офисных помещениях. Дуэт из плотных жалюзи и легкого тюля защитит помещение от солнечных лучей и придаст комнате воздушность.

Шторы — изюминка интерьера

Шторы подбираются в зависимости от назначения комнаты.

— Изысканные портьеры в гостиной в сочетании с легким тюлем подчеркнут вкус владельцев и статус, — считает директор бердского салона штор Любовь Чмыренко.

В высоких помещениях карниз декорируйте резными ламбрекенами. С ними комната приобретает роскошь и выразительность.

Совпадение по цвету штор с обивкой мебели создает в комнате гармоничное пространство и спокойствие. Здесь вы будете наслаждаться покоем и безмятежностью.

Если при выборе штор в гостиную на первом плане красота, то для спальни важнее функциональность. Плотные модели защищают от солнечного света и дарят волшебный сон.

В моде экостиль. Лен, рогожка с листочками, цветочками, птичками создают радостное настроение и вносят в квартиру тепло и романтику.

Для кухни бюджетный вариант — шторы-кафе или римские занавески. Легкие, полупрозрачные ткани придают комнате воздушность и очарование.

В детскую выбирайте яркие цвета с героями любимых мультфильмов.

Благодаря новейшим технологиям скоро появятся шторы, меняющие цвет в зависимости от желания владельца.



Ковры

Не знаю, как вы, я фанатка ковров. С появлением в гостиной ковра-шегги не только преобразился интерьер, но и стало заметно теплее. По нему весело бегать моей восьмилетней дочурке и, уютно сложившись комочком, лежать кошке. Самое удивительное, что, объездив половину Новосибирска, я нашла ковер своей мечты в центре Бердска.

Обои

В нашем городе такое разнообразие обоев, что очень сложно не соблазниться и не прикупить несколько рулончиков и освежить интерьер. Одну стену можно оригинально выделить обоями другого цвета, сделав помещение более интересным.

Окна

Какими бы качественными ни были пластиковые окна, периодически они нуждаются в профилактике. После диагностики специалисты при необходимости заменят уплотнитель, отрегулируют фурнитуру, и в доме станет по-прежнему тепло.

Пледы и еврочехлы

Новинка последних двух лет — лоскутные пледы, сделанные не из кусочков ткани, а цельным полотном с рисунком в стиле пэчворк.

Пледы-травка дарят прохладу летом и тепло зимой. Они долговечны и просты в уходе.

Преобразить комнату и обновить обивку дивана и кресел помогут еврочехлы. В Бердске можно купить готовые или сделать на заказ. Они очень практичны. После стирки они снова как новые.

Суперлежанка

Самые дорогие матрасы стоят 70 тысяч долларов. При их производстве каждую пружину обматывают льняной пряжей. На изготовление такого матраса уходит 3 года.

Подушка-подружка

Для взрослого человека оптимальный размер подушки — 50х70 см, для ребенка — 30х70 см. Наполнитель выбирайте по вкусу: синтепон мягкий, пух и перо экологичны, кедр избавляет от мигрени. Если у вас проблемы с позвоночником, выбирайте ортопедические подушки.

Перопуховую подушку не забывайте отдавать в чистку.