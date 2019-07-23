Красота не только для него, а прежде — для себя!

Время идет, все меняется, а тренды все также управляют модой и внешностью женщин

Быть красивой — потребность каждой женщины. Но красота, как мы знаем, требует жертв. Для некоторых процедур требуется лишь выделение финансовых средств и времени, другие же могут причинять физическую боль. Сияющий взгляд и чистая кожа присущи любой молодой девушке, но как оставаться молодой и красивой после 30? Для решения проблем молодости кожи на помощь приходит аппаратная косметология.



Аппаратная косметология

Гиалуроновая кислота продолжает покорять индустрию косметологии. Одной из новых методик с ее использованием является биоревитализация с пептидами. Теперь внутрикожное введение гиалуроновой кислоты сопровождается введением пептидов, значительно усиливающих увлажняющее действие гиалуроновой кислоты.

Другой удивительной новинкой является плазмалифтинг — технология самоомоложения. Инъекционное введение клиенту собственной плазмы крови исключает риск отторжения и аллергии. Такая процедура способствует увлажнению и активации регенеративной, обменной и иммунной функций. Кроме того, происходит рост стволовых клеток и устранение мелких морщин.

Косметология не стоит на месте и развивается очень стремительно, о других методиках вы можете узнать у косметологов, или прочитав в Интернете.

Волосы: Стрижки и уход

Красивые волосы — неотъемлемая часть женского образа. Для того чтобы ваша прическа была привлекательна, учесть необходимо три нюанса: — стрижка — укладка — цвет волос.

Основные тенденции в области цвета: максимальная приближенность к естественным тонам, либо наоборот необычность и редкость. Никаких полумер. В каждом цветовом сегменте предлагаются модные оттенки, а в области необычного окрашивания — замысловатые узоры и трафаретная техника вновь набирают актуальность. Если вы яркая личность с тягой к самовыражению, не бойтесь экспериментировать, теперь это модно. Консерваторам мы советуем слегка изменить привычный тон, это может неожиданно хорошо сказаться на вашем имидже.

Брови и ресницы

На смену идеально-ровным бровям идет совершенно новый необузданный тренд! Ламинирование бровей — новинка в салонах красоты. Но самые отъявленные модницы уже уловили волну, запускаемую звездами шоубизнеса, и примерили на себя максимальную естественность.

Ничто так не подчеркивает красоту глаз и не углубляет взгляд как ресницы. В этой области уже давно начались перемены, ламинирование и коллагенирование ресниц по популярности обходит наращивание. На рынке услуг по украшению взгляда появляются новые составы и материалы. Уже слышали о процедуре ламкер? В отличие от наращивания, ламкер, ламинирование и коллагенирование, это уходовые процедуры. Мастер работает с вашими собственными ресницами, делает их более темными, плотными и придает им аккуратный выраженный изгиб. Результат приятно вас удивит: красивые, абсолютно натуральные, живые ресницы и распахнутый взгляд.

Макияж

Сколько людей, столько мнений. Законодатели мод в области макияжа разделились во мнениях, одни ушли на сторону максимальной естественности, другие — на сторону яркости.

Максимальная естественность — идеальный нюд. Это направление подойдет для тех, кто любит выглядеть ухоженно, но при этом не любит долго краситься, а предпочитает собираться быстро.

Хайлайтер. Небольшое его количество под глазами легко скрывает недосып.

Карамельная палитра. Мягкие цвета во всем позволяют выглядеть моложе на пару лет.

Помада. Помимо нюдовых оттенков, алая, ярко-красная, и, в противовес им — коричневая, вот что модно в новом сезоне.

Аристократичная бледность. Форфоровая кожа снова в моде, можно забыть о походах в солярий и наслаждаться естественной красотой.

Стробинг. Различные сияющие частицы шиммерных средств наносятся на выпуклые части, и помогают достичь эффекта свежести. Как вы видите, тренды противоречивы и интересны, выбирайте направление, которое близко именно вам, и следуйте ему.



Маникюр

Естественность коснулась и ногтевого сегмента. Пастельные покрытия молочных и персиковых тонов в матовом и перламутровом виде, то что нужно для представительниц спокойного характера и работниц ответственных должностей.

Но не переживайте, любительницы всего необычного и броского. Металлические и темные глянцевые лаки, а также всевозможные стразы не перестают быть актуальными. Серьезным девушкам, которые любят все держать под контролем, подойдет тренд геометрических рисунков.

Для дам с тонкой душевной организацией, воздушных и утонченных, появился новый тренд — акваманикюр. Это настоящее произведение искусства: нежные витиеватые узоры и имитация мрамора — позволят мягко подчеркнуть индивидуальность.