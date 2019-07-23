А затопи мне баньку, милая!

Основная функция бани – очищение организма

Сложно спорить с утверждением о пользе банных процедур. Уже многие десятки и сотни лет баня — отличный и доступный способ оздоровления организма. Высокие температуры и влажность помогают телу очиститься от ненужных шлаков и улучшить работу кровяных сосудов. Баня имеет множество позитивных функций, о которых мы готовы поделиться с вами.

Баня – лекарство от всех болезней?

Основные свойства парных процедур:

• Безусловно, основная функция бани – очищение организма. Высокая температура в парилке обеспечивает повышенное потоотделение. Это способствует раскрытию кожных пор и выделению жира сальных желез.

• Вторая немаловажная функция бани – активизация процессов кровяной системы. Во время банных процедур на организм человека приходится нагрузка высоких температур. Это заставляет организм наиболее эффективно распределять энергию внутри себя, и в первую очередь это касается усиления кровоснабжения.

• Еще одна функция бани, которую нельзя не упомянуть, – улучшение работы почек. В паре с улучшенным кровообращением почки более активно справляются с задачей выведения вредных веществ из организма.

• Кроме того, посещение бани – отличное средство для профилактики заболеваний кровеносных сосудов и простудных заболеваний, вроде гриппа и ОРВИ.

Как правильно посещать баню?

Существует большой выбор разновидностей бани, которые отличаются друг от друга условиями температуры, влажности, времени пребывания. Так наиболее популярные из бань: русская, финская, хаммам и другие.

Для традиционной русской бани характерна температура в районе +60° градусов и высокая влажность воздуха – около 90%. Таким образом пот, выделяемый вашим организмом, очищается с помощью воды, конденсируемой в парилке, и процесс избавления от загрязнений становится более эффективным, так как вредные вещества не успевают оседать на поверхности тела.

Стоит помнить, что для того, чтобы получить от похода в баню все возможные полезные свойства и не навредить своему организму, нужно придерживаться определенных правил. Не мучайте свой организм нагрузками в виде долговременного пребывания в парилке. Следите за тем, чтобы время нахождения в области высоких температур не превышало 10-15 минут подряд. Ориентируйтесь на общее состояние и самочувствие.

Прежде, чем идти в парилку, примите душ и вытритесь насухо. Это поможет вашему телу избавится от грязи и пыли, скопившейся на коже. Также следует прогреть ступни в ванночке с теплой водой, чтобы подготовить их перед баней. Так как наиболее горячий воздух поднимается наверх, то, стоя на полу, вы рискуете простыть. Также важно выбрать правильное место для пребывания в парилке. Если у вас нет серьезных проблем со здоровьем, и вы уверены в своей выносливости – можете на первое время занять место на верхней полке. Если вы нечастый посетитель бани, начинайте процедуру со средней или даже нижней полки. Чтобы подготовить тело к выходу в предбанник, последние минуты в парилке лучше находиться на самой нижней полке, опустив голову вниз. Таким образом вы избежите возможных головокружений.

Спустя 10-15 минут выйдите из парной комнаты и облейтесь прохладной водой или окунитесь в бассейн. Такой контраст температур позволит организму восстановиться после тяжелой нагрузки и активизировать процессы. Если вы уверены в своем здоровье и не имеете противопоказаний – можно охладиться при помощи снега. Вернитесь в теплое помещение сразу, как почувствуете дискомфорт, чтобы не простыть.

При посещении бани наш организм выделяет большое количество жидкости. Это помогает избавиться от отеков. Но организм все же требует восстановления водно-соляного баланса после подобных процедур. В перерывах между заходами в парную пьют минеральную воду, а по окончании — травяной чай для восполнения потерянной жидкости.