Почему мы не живем 120 лет?

По мнению бердского терапевта Екатерины Мигулевой, от того насколько тщательно человек следит за здоровьем, зависит продолжительность жизни.
Посещайте терапевта один раз в полгода. Если есть патология, то один раз в 3 месяца. По показаниям сдавайте биохимический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ.
Важно! Объем и частоту обследования определяет врач.
Проверяйте зрение
Некоторые глазные заболевания развиваются практически бессимптомно, и человек достаточно длительное время даже не подозревает об их наличии, что в свою очередь приводит к потере зрения. Поэтому для своевременного диагностирования и лечения заболеваний зрительной системы необходимо регулярно проверять остроту зрения.
Острый слух
Слуховые нейроны в среднем ухе отмирают по мере старения человека.
Чем раньше диагностированы проблемы со слухом, тем лучше.
Но бывает, что медикаментозно их скорректировать нельзя, самое время обратиться в центр слуха.
Что может вернуть слух:
• Заушная модель.
• Внутриушной аппарат.
• Внутриканальный.
При климаксе жизнь продолжается
С возрастом возрастает риск развития гинекологической патологии.
Во время климакса происходит активная перестройка гормональной регуляции организма женщины. Яичники теряют свою активность, выработка гормонов эстрогена и прогестерона уменьшается, и под ударом находится в первую очередь молочная железа. Значительно увеличивается шанс развития рака груди.
Для профилактики два раза в год посещайте гинеколога.
Проводите самообследование груди.
Один раз в год делайте маммографию.
После 50 лет обследуйтесь у кардиолога
Артериальная гипертензия чаще возникает у лиц после 50 лет. Опасность данного заболевания в грозных осложнениях, которые могут привести к смерти или к инвалидности.
С возрастом нагрузка на сердце возрастает.
После 55 лет замедляется кровоток. Кровеносные сосуды теряют эластичность, и может развиться тромбоз.
Контролируйте артериальное давление, два раза в год делайте ЭКГ.
Заболевания суставов — бич пожилых
Одна из самых распространенных проблем у людей старше 60 лет — артриты, которые за-частую приводят к инвалидности. Консультируйтесь у травматолога и ревматолога.
Снижается двигательная активность, и здесь без медицинской техники не обойтись.
Ходунки уменьшают нагрузку на позвоночник и добавляют устойчивости.
Бывают стационарные, шагающие на колесах и универсальные.
В зрелом возрасте главное — умеренность!
В рационе пожилого человека обязательно должны быть фрукты и овощи. Морковь, свекла, капуста лучше не белокочанная, а цветная, брокколи. Не забывайте о мясе. Жирная рыба, насыщенная омега-з кислотами, полезна, но есть ее килограммами при повышенном холестерине не стоит.
Внимание на печень! Пристрастие к тортикам, колбасе ведет к жировой болезни печени.
Зубы в порядке
Если корень зуба сохранился, зубная коронка — недорогой вариант замещения дефектов зубов.
Если корень не сохранился, устанавливают мостовидный протез. Он фиксируется на двух зубах и служит опорой для протеза. Это дешевый вариант. В числе минусов — соседние зубы поддаются сильной обточке.
Имплантация — самый современный метод возмещения зубов.
Имплантант — это искусственный корень, который сохраняет свои свойства долгие годы. Он вживляется в кость челюсти и обеспечивает надежную опору для коронки. Изготовленный из титана, он, помимо прочности, не вызывает аллергических реакций у пациента.
В числе плюсов стоит отметить, что для установки имплантантов не требуется обтачивать соседние зубы, они быстро приживаются и выглядят достойно.
Советы терапевта Екатерины Мигулевой
— Обращайтесь в медицинские учреждения вовремя.
— Легче предупредить ситуацию и купировать.
— Регулярно принимайте назначенные врачом препараты.
— Наш организм рассчитан на 120 лет, и наша жизнь в нашей власти.