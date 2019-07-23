Почему мы не живем 120 лет?

Средняя продолжительность жизни в России — 66 лет, в Грузии- 76 лет. Посещайте терапевта один раз в полгода. Если есть патология, то один раз в 3 месяца. По показаниям сдавайте биохимический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ.

Болезни легче предупредить, чем лечить

По мнению бердского терапевта Екатерины Мигулевой, от того насколько тщательно человек следит за здоровьем, зависит продолжительность жизни.

Посещайте терапевта один раз в полгода. Если есть патология, то один раз в 3 месяца. По показаниям сдавайте биохимический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ.

Важно! Объем и частоту обследования определяет врач.

Проверяйте зрение

Некоторые глазные заболевания развиваются практически бессимптомно, и человек достаточно длительное время даже не подозревает об их наличии, что в свою очередь приводит к потере зрения. Поэтому для своевременного диагностирования и лечения заболеваний зрительной системы необходимо регулярно проверять остроту зрения.

Острый слух

Слуховые нейроны в среднем ухе отмирают по мере старения человека.

Чем раньше диагностированы проблемы со слухом, тем лучше.

Но бывает, что медикаментозно их скорректировать нельзя, самое время обратиться в центр слуха.

Что может вернуть слух:

• Заушная модель.

• Внутриушной аппарат.

• Внутриканальный.

При климаксе жизнь продолжается

С возрастом возрастает риск развития гинекологической патологии.

Во время климакса происходит активная перестройка гормональной регуляции организма женщины. Яичники теряют свою активность, выработка гормонов эстрогена и прогестерона уменьшается, и под ударом находится в первую очередь молочная железа. Значительно увеличивается шанс развития рака груди.

Для профилактики два раза в год посещайте гинеколога.

Проводите самообследование груди.

Один раз в год делайте маммографию.

После 50 лет обследуйтесь у кардиолога

Артериальная гипертензия чаще возникает у лиц после 50 лет. Опасность данного заболевания в грозных осложнениях, которые могут привести к смерти или к инвалидности.

С возрастом нагрузка на сердце возрастает.

После 55 лет замедляется кровоток. Кровеносные сосуды теряют эластичность, и может развиться тромбоз.

Контролируйте артериальное давление, два раза в год делайте ЭКГ.

Заболевания суставов — бич пожилых

Одна из самых распространенных проблем у людей старше 60 лет — артриты, которые за-частую приводят к инвалидности. Консультируйтесь у травматолога и ревматолога.

Снижается двигательная активность, и здесь без медицинской техники не обойтись.

Ходунки уменьшают нагрузку на позвоночник и добавляют устойчивости.

Бывают стационарные, шагающие на колесах и универсальные.

В зрелом возрасте главное — умеренность!

В рационе пожилого человека обязательно должны быть фрукты и овощи. Морковь, свекла, капуста лучше не белокочанная, а цветная, брокколи. Не забывайте о мясе. Жирная рыба, насыщенная омега-з кислотами, полезна, но есть ее килограммами при повышенном холестерине не стоит.

Внимание на печень! Пристрастие к тортикам, колбасе ведет к жировой болезни печени.

Зубы в порядке

Если корень зуба сохранился, зубная коронка — недорогой вариант замещения дефектов зубов.

Если корень не сохранился, устанавливают мостовидный протез. Он фиксируется на двух зубах и служит опорой для протеза. Это дешевый вариант. В числе минусов — соседние зубы поддаются сильной обточке.

Имплантация — самый современный метод возмещения зубов.

Имплантант — это искусственный корень, который сохраняет свои свойства долгие годы. Он вживляется в кость челюсти и обеспечивает надежную опору для коронки. Изготовленный из титана, он, помимо прочности, не вызывает аллергических реакций у пациента.

В числе плюсов стоит отметить, что для установки имплантантов не требуется обтачивать соседние зубы, они быстро приживаются и выглядят достойно.

Советы терапевта Екатерины Мигулевой

— Обращайтесь в медицинские учреждения вовремя.

— Легче предупредить ситуацию и купировать.

— Регулярно принимайте назначенные врачом препараты.

— Наш организм рассчитан на 120 лет, и наша жизнь в нашей власти.