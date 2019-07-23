Пора в путешествие: От Черного моря до Пражского Града

Чтобы путешествовать, не нужно быть миллионером

Кризис, кризисом, но отпуск хочется провести так, чтобы отдохнуть, повеселиться, получить новые впечатления. В зависимости от ваших финансовых возможностей и пожеланий в турагентствах Бердска подберут тур вашей мечты. Корреспондент «Курьер.Среда.Бердск» обзвонила бердские туристические фирмы и узнала, куда могут поехать в отпуск горожане.

Путешествие в вечное лето

Лето в Сибири быстротечно, поэтому самое время выбрать турецкий берег. Ласковое море, песчаные пляжи. Развитая инфраструктура. Все включено, визу оформлять не надо. Большой плюс — детское меню. Вы можете сами сделать кашу малышу. Пока взрослые наслаждаются купанием и экскурсиями, веселые аниматоры проводят детские конкурсы и соревнования. Хлопковый замок, джип-сафари, остров Клеопатры — незабываемый и увлекательный отдых! Если вы планируете лететь в Турцию летом или осенью, отели бронируйте уже сейчас.

Экзотика на вкус и цвет

В Индии вы попадаете под обаяние радушных жителей, пропитываетесь аурой необычных традиций. Одна из главных достопримечательностей страны — Мавзолей-мечеть-Тадж- Махал — одно из семи чудес света. Рабиндранат Тагор назвал его слезой, сверкающей на лице вечности. Он входит в объекты ЮНЕСКО как уникальный образец архитектуры. Выполненный из белого мрамора, в зависимости от времени суток он обретает свой цвет. На рассвете — нежно розовый, в сумерках покрывается голубой дымкой. Всего в Индии более 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Бердчанин Дмитрий Макаров, побывавший в Индии, отмечает, что каждый храм необычен и несет свою энергетику.

Индия славится вегетарианской кухней. Одно из самых необычных блюд, по мнению сибиряка, — момо — пельмени с овощами.

Пражская сказка

Древняя крепость Пражского града на 45 гектарах ошеломляет величественными дворцовыми комплексами и живописными садами.

Один из самых длинных мостов — Карлов — отличное место для селфи и покупки сувениров. Хотите увидеть сказочную Прагу с высоты птичьего полета? Отправляйтесь на Петшинскую смотровую башню.

Путешествуя с детьми, обязательно загляните в музей игрушек. Некоторым куклам, мишкам и паровозам сотни лет. Хотите получить порцию адреналина? На бобслейной трассе вы пролетите 800 метров со скоростью 70 км/час и обретете незабываемые впечатления.

Для вашего удобства и комфорта — прямые рейсы из Новосибирска в Прагу 2 раза в неделю.

Восточный колорит

Сногсшибательные горы и природа, расцветающая и благоухающая круглый год в Грузии, очаровывает с первого взгляда.

Обязательно прогуляйтесь по старинным улочкам, побывайте в тбилисских серных банях, полюбуйтесь на город с горы Мтацминда.

В городе Гори вы сможете побывать в музее Иосифа Сталина. Здесь же есть дом, где он жил, и бронированный вагон, в котором вождь путешествовал в Ялту.

Молодожены могут посетить Сингхали. Его называют «Городом любви». Уютные маленькие улочки, компактные домики с черепичными крышами — идеальное место для неспешных прогулок и романтики.

И, конечно же, особого внимания заслуживает грузинская кухня. Такого шашлыка, как здесь, вы не попробуете ни в одной стране мира. А от восторга от местных хинкали вам захочется станцевать лезгинку.

Оздоравливаемся, отдыхая

Улучшить здоровье под присмотром специалистов можно в санаториях Новосибирской области. Грязелечение, душ с минеральной водой, пантовое укутывание, живописная зона, тихая местность, спокойствие и комфорт вам обеспечены!