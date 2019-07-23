Бетонный козырек убил женщину в троллейбусе в депо Новосибирска

Троллейбус врезался в козырек здания. СК возбудил уголовное дело против водителя за причинение смерти по неосторожности. Получила травмы еще одна, находившаяся в салоне женщина.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудницы троллейбусного депо

Следственным отделом по Кировскому району Новосибирска следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя троллейбуса по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненедлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Предварительно установлено, что 22 июля около полуночи 46-летний водитель троллейбусного депо «Кировское», расположенного по ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, следуя по территории депо, допустил столкновение транспортного средства с бетонным козырьком административного здания, располагавшимся над его входом.

-В результате обрушения указанная бетонная конструкция причинила телесные повреждения 33-летней и 46-летней сотрудницам депо. В результате полученных травм 46-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, а её 33-летней коллеге была оперативно оказана помощь сотрудниками скорой медицинской помощи, — рассказали подробности в СК.

Следователями во взаимодействии со следователями-криминалистами и экспертами следственного управления произведен полный комплекс первоначальных следственных действий, устанавливаются причины и условия трагедии.

Расследование уголовного дела продолжается.