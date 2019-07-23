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Пособие на погребение выросло до 7135 рублей в Бердске

16:54 23.07.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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На похороны умерших чернобыльцев государство дает 11 949 рублей.

Пособие на погребение выросло до 7135 рублей в Бердске

Родственникам усопших государство выдает единовременное пособие

— Единовременное пособие на погребение в Новосибирской области составляет 7135 рублей 76 копеек, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» замначальника управления Пенсионного фонда по Бердскау Татьяна Кусова.

Его может получить человек, взявший на себя заботы о погребении.
Документы, необходимые для оформления пособия:
— заявление
— паспорт гражданина РФ или любой другой документ, удостоверяющий личность
— справка о смерти
— трудовая книжка или другой документ, подтверждающий прижизненный статус умершего.

Если человек официально работал, то обращаться следует к кадровику. Пенсионеру- в Пенсионный фонд.

По словам консультанта центра социальной поддержки населения города Бердска Марины Сидоровой, пособие на погребение умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с Чернобыльской катастрофой, в 2019 году составляет 11 948 рублей 75 копеек.

Документы, необходимые для оформления пособия:
— паспорт гражданина РФ
— копия удостоверения умершего лица, дающего право на меры социальной поддержки
— копия справки о смерти установленной формы
— платежные документы, подтверждающие расходы на похороны

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