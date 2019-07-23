Дерутся за просрочку у помоек супермаркетов пенсионеры и нищие в Бердске

Но не всегда. На некоторых «точках» дележ происходит мирно и по-человечески. Просроченными продуктами питается даже беременная бердчанка. На здоровье она не жалуется.

Каждое утро бердчане дожидаются просрочку у мусорного бака магазина «Сантимо»

Видео снятое депутатом Барабинского района Новосибирской области Еленой Зубовой 20 июля нашумело в регионе и произвело резонанс. Видео она опубликовала на своей странице в Facebook. На нем местные жители буквально устроили давку за выброшенными продуктами в контейнеры «Ленты». Люди рылись в помойке возле супермаркета. И этот факт поразил бердчан.

В толпе были замечены люди разного возраста: толкаясь, они набивали сумки «просрочкой». В комментариях люди высказались, что собранные на помойке продукты могут оказаться на уличных рынках Новосибирска.

Продукты с истекшим сроком годности таят в себе опасность: люди, полакомившись «просрочкой», могут попасть с отравлением в больницу. Однако некоторых бердских пенсионеров, инвалидов и бедных людей этот факт не смущает. Каждое утро горожане топчутся около мусорных баков у популярных супермаркетов Бердска. Одно из самых злачных и облюбованных горожанами мест — задний двор магазина «Сантимо» на ул. Первомайской. Здесь горожане даже соорудили импровизированные «скамьи ожидания».

Каждое утро — как на работу

Практически каждый день Александр К., между прочим член партии ЛДПР, сопровождает своего соседа-инвалида к помойке магазина «Сантимо» на ул. Первомайской. Так, говорит Александр, он пытается защитить товарища от «конкуренции». И каждый раз бердчанин задается вопросом: что заставляет людей рыться в помойках около продуктовых супермаркетов?

-Соседа моего обидели здесь. У них дилемма идет: кто быстрее что схватит. Разве вы в первый раз слышите об этом? Это здесь так, а в Микрорайоне вообще дележка идет. Бабушка приходила сюда к нам, рассказывала, что там люди дерутся за еду. Для меня это интересно. Я сам бердчанин. Уезжал из города, приехал и обалдел, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Александр сегодня, 23 июля. — Вот мой друг всю жизнь снимает комнату. Он по инвалидности получает пенсию в 9000 рублей. Ему за комнату 5500 рублей платить, лекарство покупать. А куда ему деваться? Бывает, он ходит по магазинам. Добрые люди ему денег не дают, но покупают хлеб, молоко, крупы. Я хочу найти одного придурка, чтобы объяснить ему, что нельзя обижать инвалидов. А здесь он берет еду с просроченным сроком годности, которую можно есть и не травиться.

Дерутся из-за просрочки голодные нищие бердчане

Не дождавшись порции просрочки, бедные бердчане заторопились восвояси

За полторы недели наблюдения Александр отметил, что многих любителей «просрочки» на это вынуждает жизнь. Правда, он недоумевает: почему молодые здоровые люди не работают. Здесь для группы из семи человек словно оазис среди пустыни. Как правило, супермаркеты выставляют на задний дворик подпорченные яблоки, дыни, молочные продукты. Иногда везет и — в мусорном баке появляется мясо.

Еда с истекшим сроком годности ежедневно появляется у мусорного бака магазина «Сантимо». И каждый день малоимущие бердчане ждут своей очереди в раздаче. Вот и беременная девушка, не пожелавшая называть свое имя, рассказала, что травиться ей не приходилось.

— Сколько берем здесь еду, никогда не было случаев отравления. Вот, я даже беременная, ем и чувствую себя прекрасно, — демонстрируя округлившийся живот, высказалась бердчанка.

Александр заверил: здешние не дерутся за еду. Как-то все мирно происходит, «по-человечески».

— Они сразу делят, кому что достанется. Никто не спорит. Но главное правило: кто раньше встал, тому и тапочки. То есть, кто схватит первым мясо, тот его и заберет себе домой, — рассказал Александр.

Во время беседы «Курьер. Среда. Бердск» с Александром, остальные решили не задерживаться на облюбованном месте. Возможно, их смутила камера журналиста, а возможно, осторожные взгляды сотрудников магазина, в это время разгружающих партию свежего товара.

-Зря ты это, Саша. Сейчас напишут, а потом выбрасывать ничего не будут, — забеспокоился его друг-инвалид.

За подкармливание просрочкой магазинам грозит штраф

Федеральное законодательство запрещает передавать продукты с истекшим сроком годности куда-либо, кроме как на уничтожение. Такие продукты по закону считают отходами, а Роспотребнадзор строго контролирует их оборот. Нарушение торговыми сетями нормативных актов в этой части влечет штрафы от 50 тыс. до 150 тыс. рублей за каждое нарушение.

В странах Европы просрочку и некондиционные товары стараются раздавать бездомным и малоимущим, отправлять на благотворительные цели, в приюты. В России же по закону раздать еду с истекшим сроком годности — незаконно. В крупных городах, например, в Москве, продукцию, подлежащую списанию, засыпают содой. Это делают для того, чтобы просрочкой не отравился кто-то из бомжей.

Как правило, чтобы минимизировать объем отходов, торговые сети повышают точность закупки, а также устанавливают скидки на продукцию, срок годности которой подходит к концу. Такие товары получают специальную маркировку, их стоимость в среднем снижается на 20-40%.

Такие витрины со скидочной продукцией, срок реализации которой вскоре истечет, появляются почти в каждом супермаркете. Некоторую продукцию с истекшим сроком годности торговые сети могут возвращать поставщикам. Однако это правило не действует в отношении хлебобулочных изделий.

Но чаще всего магазины просто выбрасывают продукты в мусорные баки недалеко от торговых точек. И информацией о таких свалках потом делятся малоимущие, бездомные и фриганы (приверженцы стиля жизни, цель которого — минимизировать потребляемые ресурсы — прим. ред.).

Сотрудники магазина «Сантимо» воздержались от каких-либо комментариев, сообщив, что просроченную продукцию магазин ликвидирует, выбрасывая ее в мусорный контейнер.

Статья 236 УК Ф «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предусматривает наказание в виде штрафа (до полугодового дохода), лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, обязательные работы до трехсот шестидесяти часов, а также исправительные работы или ограничение свободы на срок до года.

Как правило, в Бердске ценной информацией делятся по сарафанному радио. Знатоки таких мест уже в курсе, в какой день и час мусорные баки заполняются просрочкой. А вот жители Екатеринбурга и Москвы пошли дальше. Не так давно в Google Maps появилась карта помоек Екатеринбурга, «где можно поживиться бесплатной вкусной едой», — продуктами, выбрасываемыми из магазинов и торговых сетей. Она называется «Карта фригана».

Вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова отметила, что в Новосибирской области существует постановление, регламентирующее требование к контейнерным площадкам. Согласно документу все пластиковые и металлические контейнеры должны быть промаркированы и закрыты крышками. Бывали случаи, когда городская власть вмешивалась в деятельность индивидуальных предпринимателей. Поводом служили, как правило, открытые мусорные баки: ветер разносил по окрестностям мусор или бердчане вытаскивали из помойки просроченный товар. Например, магазин «Сибириада» в Микрорайоне. Его контейнерная площадка не была оборудована крышками и не закрывалась. Теперь ее ограждает металлический забор, но случается, что люди срывают замки в поисках пищи.

-Вместе с административно-технической инспекцией выйдем в рейд и посмотрим, у каких магазинов отсутствуют контейнерные площадки установленного образца. Будем просить, чтобы нарушения устранили. В противном случае будем составлять административный протокол, — резюмировала Жанна Сергеевна.

Стоит отметить, что в Бердске не так много супермаркетов с контейнерными площадками со свободным доступом. 23 июля поживиться просрочкой «Курьер. Среда. Бердск» так и не удалось: некоторые баки закрыты на цепь и замок, а популярные места выгрузки просрочки уже оказались подчищены «фриганами», старушками и бомжами.

Редакция «Курьер. среда. Бердск» провела социальный опрос среди жителей Бердска. Горожане поделились своим мнением, как использовать просроченные продукты.

Пенсионерка Валентина Сергеевна

— Если мясо маленько испортилось, можно договориться с приютом для животных и туда его отдать. Его можно вымачивать в марганцовке или горчице. Кислое молоко тоже животные едят, — считает пенсионерка Валентина Сергеевна.

Пенсионерка Надежда Гурьянова

— Если товар просрочен, например, молочные и мясные продукты, сыры, колбасы, которые могут нанести вред здоровью — то их стоит уничтожать. Хлеб использовать на сухари или раздавать черствый хлеб бесплатно. Его очень полезно есть, — поделилась пенсионерка Надежда Гурьянова.

Пенсионерка Нина Ефимовна

— Я советую не допускать продукты до такого состояния, что их нельзя есть и приходится выбрасывать. Кто-то говорит их пенсионерам отдавать. Но люди разве свиньи? Я предлагаю заранее, пока не вышел срок годности делать скидку, тогда их раскупят, уверена пенсионерка Нина Ефимовна.

Татьяна Кисапова знает, ка расправиться с «просрочкой»

— Просроченные продкты лучше отдавать в переработку или животным в собачий приют. Я видела в соцсетях, что люди в мусорных контейнерах подбирают продукты, это может привести к болезням, — беспокоится молодая мама Татьяна Кисапова.