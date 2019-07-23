Пьяных подростков искали на пляжах Бердска

В минувшее воскресенье, 21 июля, прошел рейд на городских пляжах и в городском парке культуры и отдыха в Бердске. Члены комиссии по делам несовершеннолетних и дежурная по городу выявляли правонарушения среди подростков, а также насколько безопасно их поведение на водных объектах.
— Распитие несовершеннолетними спиртных напитков не выявлено, отдельных групп скопления подростков не замечено. На момент проверки все несовершеннолетние находились со взрослыми, — доложила на аппаратном совещании 22 июля дежурившая по городу в выходной день.