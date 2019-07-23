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Пьяных подростков искали на пляжах Бердска

15:45 23.07.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Рейд прошел также в городском парке культуры и отдыха. Употребляющих спиртное не выявили, несовершеннолетние на момент проверки находились со взрослыми.

Пьяных подростков искали на пляжах Бердска
В жаркие дни на пляжи устремляются и взрослые, и дети

В минувшее воскресенье, 21 июля, прошел рейд на городских пляжах и в городском парке культуры и отдыха в Бердске. Члены комиссии по делам несовершеннолетних и дежурная по городу выявляли правонарушения среди подростков, а также насколько безопасно их поведение на водных объектах.

— Распитие несовершеннолетними спиртных напитков не выявлено, отдельных групп скопления подростков не замечено. На момент проверки все несовершеннолетние находились со взрослыми, — доложила на аппаратном совещании 22 июля дежурившая по городу в выходной день.

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От редакции

Рейд прошел на пляжах и в городском парке культуры и отдыха. Употребляющих спиртное не выявили, несовершеннолетние на момент проверки находились со взрослыми.

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