Пьяных подростков искали на пляжах Бердска

Рейд прошел также в городском парке культуры и отдыха. Употребляющих спиртное не выявили, несовершеннолетние на момент проверки находились со взрослыми.

В жаркие дни на пляжи устремляются и взрослые, и дети

В минувшее воскресенье, 21 июля, прошел рейд на городских пляжах и в городском парке культуры и отдыха в Бердске. Члены комиссии по делам несовершеннолетних и дежурная по городу выявляли правонарушения среди подростков, а также насколько безопасно их поведение на водных объектах.

— Распитие несовершеннолетними спиртных напитков не выявлено, отдельных групп скопления подростков не замечено. На момент проверки все несовершеннолетние находились со взрослыми, — доложила на аппаратном совещании 22 июля дежурившая по городу в выходной день.