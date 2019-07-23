Срубят 53 аварийных тополя за 607 тыс. рублей по всему Бердску

Вывозить спиленные стволы подрядчик не обязан. Больше всего опасных деревьев уберут в Микрорайоне.

Тополь в Бердске весьма популярен, хотя считается сорным деревом

Центр муниципальных услуг Бердска объявил аукцион по поиску подрядчика на ликвидацию деревьев. ЦМУ собирается спилить 53 аварийных тополя в разных частях города. И заплатить за эту услугу без малого 607 тыс. рублей. При этом вывозить спиленные стволы и ветки ЦМУ будет самостоятельно.

Работы должны быть выполнены за 15 дней с момента подписания договора. Прием заявок на участие в торгах завершается 31 июля. Сам электронный аукцион намечен на 2 августа.

Как сказано в документах закупки, у всех деревьев, идущих под топор, диаметр стволы превышает 300 мм. Подрядчику предстоит снять бензопилой дерево на пень высотой не более 1/3 диаметра пня с обрубкой сучьев и сделать «раскряжевку хлыстов на долготье до 2 м».

На плечи подрядчика ложится ответственность за соблюдение правил охраны труда своими работниками и безопасность дорожного движения при выполнении работ на дорогах общего пользования. Кроме того, исполнитель работ обязан обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, а также сохранить зеленые насаждения на прилегающей территории, малые архитектурные формы и имущество третьих лиц. Например, линии электропередачи и связи.

В случае повреждения имущества третьих лиц и объектов благоустройства подрядчик должен обеспечить их восстановление в недельный срок за счет собственных средств.