Расстреляли из рогаток единственную стеклянную остановку вандалы в центре Бердска

Собственник остановки просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти и наказать хулиганов. Чиновники планировали превратить остановку в «умную», благодаря информационной бегущей строки. Теперь эти планы отложены на неопределенный срок.

Неизвестные обстреляли стеклянную автобусную остановку в центре Бердска

Обстреляли новую стеклянную автобусную остановку в центре Бердска вандалы сегодня ночью, 23 июля. Известие шокировала городскую власть и бизнесмена Веру Антропову, благодаря которой единственная стеклянная остановка появилась в районе «Старого универмага». Напомним, новый автобусный павильон установили в ноябре 2018 года. И «обновка» за 400 тыс. рублей порадовала горожан — можно было разглядывать транспорт, при этом находится под защитой от ветра и снега.

— Информация об этом ЧП поступила от собственника остановки и универмага. Это вопиющий случай, ведь остановка новая. Это было мероприятие, которое должно было иметь свое продолжение по улицам города. Планировалась установка аналогичных платформ на центральных городских улицах. Ведь это эстетично, красиво и практично. Были моменты, когда мы переживали, что в отношении остановок произойдут вандальные действия. Но прежде всего мы думали о людях, что мы должны жить в современном городе. Делали красоту для центра города, а получилось вот так, — поделилась вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова.

По ее словам, владелица остановки при участии городской власти и правоохранителей просматривает пленку видеозаписи в поисках преступников. В ближайшее время вандалов привлекут к административной ответственности, а также взыщут с них причиненный материальный ущерб. Стоит отметить, что власть планировала модернизировать стеклянную остановку, сделав ее «умной» благодаря информационной бегущей строки о прибытии автобусов. Однако в свете последних событий, эти планы отодвинуты на неопределенный срок.

Напомним, в 2015 году на остановке «Старый универмаг» не было укрытия от снега и дождя, и даже лавочек. Старый павильон демонтировали при реконструкции улицы Ленина. Строители, с точки зрения правил дорожного движения, соорудили безопасный парковочный карман для транспорта, вымостили пассажирскую площадку плиткой. Но горожане не перестали обращаться в администрацию с жалобами по поводу отсутствия остановочного павильона.

Индивидуальный предприниматель Вера Антропова – владелец магазина «Старый Универмаг» — пожелала на собственные средства установить павильон. Это был своеобразный подарок жителям Бердска к грядущему Новому году.

— Это новая, современная и технологичная конструкция. Павильон подключается к электричеству. В вечернее время будет подсветка. Стекло ударопрочное, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйства Владимир Захаров.