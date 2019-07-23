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Расстреляли из рогаток единственную стеклянную остановку вандалы в центре Бердска

18:15 23.07.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Собственник остановки просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти и наказать хулиганов. Чиновники планировали превратить остановку в «умную», благодаря информационной бегущей строки. Теперь эти планы отложены на неопределенный срок.

Расстреляли из рогаток единственную стеклянную остановку вандалы в центре Бердска
Неизвестные обстреляли стеклянную автобусную остановку в центре Бердска

Обстреляли новую стеклянную автобусную остановку в центре Бердска вандалы сегодня ночью, 23 июля. Известие шокировала городскую власть и бизнесмена Веру Антропову, благодаря которой единственная стеклянная остановка появилась в районе «Старого универмага». Напомним, новый автобусный павильон установили в ноябре 2018 года. И «обновка» за 400 тыс. рублей порадовала горожан — можно было разглядывать транспорт, при этом находится под защитой от ветра и снега.

— Информация об этом ЧП поступила от собственника остановки и универмага. Это вопиющий случай, ведь остановка новая. Это было мероприятие, которое должно было иметь свое продолжение по улицам города. Планировалась установка аналогичных платформ на центральных городских улицах. Ведь это эстетично, красиво и практично. Были моменты, когда мы переживали, что в отношении остановок произойдут вандальные действия. Но прежде всего мы думали о людях, что мы должны жить в современном городе. Делали красоту для центра города, а получилось вот так, — поделилась вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова.

По ее словам, владелица остановки при участии городской власти и правоохранителей просматривает пленку видеозаписи в поисках преступников. В ближайшее время вандалов привлекут к административной ответственности, а также взыщут с них причиненный материальный ущерб. Стоит отметить, что власть планировала модернизировать стеклянную остановку, сделав ее «умной» благодаря информационной бегущей строки о прибытии автобусов. Однако в свете последних событий, эти планы отодвинуты на неопределенный срок.

Напомним, в 2015 году на остановке «Старый универмаг» не было укрытия от снега и дождя, и даже лавочек. Старый павильон демонтировали при реконструкции улицы Ленина. Строители, с точки зрения правил дорожного движения, соорудили безопасный парковочный карман для транспорта, вымостили пассажирскую площадку плиткой. Но горожане не перестали обращаться в администрацию с жалобами по поводу отсутствия остановочного павильона.

Индивидуальный предприниматель Вера Антропова – владелец магазина «Старый Универмаг» — пожелала на собственные средства установить павильон. Это был своеобразный подарок жителям Бердска к грядущему Новому году.

— Это новая, современная и технологичная конструкция. Павильон подключается к электричеству. В вечернее время будет подсветка. Стекло ударопрочное, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйства Владимир Захаров.

Расстреляли из рогаток единственную стеклянную остановку вандалы в центре Бердска
Расстреляли из рогаток единственную стеклянную остановку вандалы в центре Бердска
Расстреляли из рогаток единственную стеклянную остановку вандалы в центре Бердска
Расстреляли из рогаток единственную стеклянную остановку вандалы в центре Бердска
Расстреляли из рогаток единственную стеклянную остановку вандалы в центре Бердска
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От редакции

Как вы относитесь к поступку хулиганов?

Аноним, 23 июля 2019 14:33
В Бердске умную остановку? Спасибо, поржал. Надо было делать из оцинкованной трубы, силами залётной кемеровской компании.
горожанка, 23 июля 2019 15:57
кто это мог сделать? врят ли взрослые.А проблема детского и подросткового хулиганства очень актуальна! Дети не играют в дворах в игры,не знают что такое мяч или "классики", "прятки" или "казаки-разбойники". Их развлекают либо аниматоры,либо компьютеры...Энергия прет,а куда ее применить-не знают. Дети не знают что такое субботник или дежурство в школе,не знают что такое "все лето в пионерском лагере" или на школьной площадке...Мотаются предоставленные себе. Их корежит и колбасит,а энергию выпустить куда-не знают. Да всегда мальчишки вооружались рогатками,но стреляли по банкам или мишеням,но что бы портить остановку или витрину магазина- понимание какое-то было,что этого делать нельзя, да и ремня отцовского боялись,а то и участкового...
Аноним, 23 июля 2019 17:20
Ещё одна из поколения "вот в наше время..." "И трава-то была позеленее, и мы себе такого не позволяли" (блюющий смайлик). Что классики, что казаки-разбойники игры для умственно отсталых. Сколько сейчас детям понастроили площадок можно только позавидовать, да, нет хоккейных коробок, но это фишка только бердская, в Новосибирске с этим все в порядке. В пионерском лагере "всё лето" не был никто и никогда. Там всегда было три сезона, некоторые непутевые родители-алкоголики сдавали детей на два, но за три сезона они вполне бы привлекли внимание милиции. "Стреляли по банкам". Фейспалм. Ты не в мире, где розовые пони, живешь? По голубям они стреляли, и тут ещё надо посмотреть можете моральнее и по остановке пострелять (но разумеется не дешевле)
Гость, 23 июля 2019 18:42
Дай дураку стеклянный....

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