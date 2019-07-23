SOS: Смог от красноярских пожаров задержится в Бердске

В такие дни спасатели советуют беречь себя — не заниматься спортом, меньше гулять, не курить, больше пить и есть фрукты.

Смог от красноярских пожаров повис над Бердском

Дымка от лесных пожаров накрыла Бердск 21 июля. Смог стоит до сих пор. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», смог и запах гари сохранится и 24 июля. С этого дня, по прогнозам синоптиков ветер изменит направление и дым от пожаров понесет в другую сторону.

Но пока в связи со сложившимися неблагоприятными метеоусловиями на территории Новосибирской области, при наличии задымления воздуха управление МЧС рекомендует придерживаться некоторых правил.

Избегайте утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе в утренние часы, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений. Сократите время пребывания на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток. Временно ограничьте пребывание детей на игровых площадках, в том числе спортивных и игровых площадках образовательных учреждений.

Плотно закрывайте окна и двери, изолируйте влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности используйте кондиционеры и увлажнители воздуха. Ограничьте дополнительную физическую активность и временно откажитесь от посещения фитнес-клубов, занятий спортом (кроме плавания в закрытых бассейнах), так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода.

Больше пейте! Для возмещения потери солей и микроэлементов в связи с интенсивным выделением пота рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли, не сладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай. Откажитесь от сладких газированных напитков, а также исключите алкоголь. Также стоит воздержаться от курения. В пище придерживайтесь легкой фруктово-овощной диеты. Для снижения токсического воздействия смога (при отсутствии противопоказаний), принимайте поливитамины.

В период выраженной задымленности используйте средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и т.д.), которые следует увлажнять для усиления их действия. Несколько раз в день умывайтесь, принимайте прохладный душ и носите одежду из натуральных тканей. Для удаления накопленных в помещении вредных веществ как можно чаще проводите влажную уборку. По возможности организуйте орошение водой придомовой территории.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. При наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения врача.