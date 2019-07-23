От фекального потопа избавили жителей Микрорайона в Бердске

Коммунальщики временно понизили уровень сточных вод, чтобы они не выходили наружу и не заливали дворы в районе «Вымпела». Но устранять аварию будут позже, когда устранят ЧС у ТЦ «Орбита».

Дорога у дома №9 в Микрорайоне уже просохла

Фекальные стоки больше не текут по Микрорайону Бердска в районе остановки «Вымпел». Но это не значит, что муниципальный Комбинат бытовых услуг устранил причины — аварию на канализационном коллекторе на ул. Павлова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», две недели канализационные стоки вытекали из колодца и заливали внутриквартильные проезды у домов №7 и 9 в Микрорайоне, вытекая на ул. Рогачева.

Причиной фекальных рек в Микрорайоне является провалившийся колодец на ул. Павлова.

— Его нужно восстанавливать. Колодец просел и сломал трубу, которая теперь работает некорректно. При любом засоре возникает подпор. Стоки набираются, напирают и выходят в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне — здесь самая низкая точка, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Провалившийся колодец сломал канализационную трубу, стоки нашли выход наружу в самой низкой точке в районе «Вымпела». Для ликвидации аварии требуется сложное техническое решение — коллектор лежит на глубине 8 метров.

— Но все намного сложнее, чем нам представлялось. Глубина 8 метров — это подземные два этажа. Там грунтовые воды. У нас тонут колодцы, потому что им не на чем держаться — не опоры и они просто проваливаются. В болоте копать невозможно. Это сложный технологический процесс, — отметил Алексеенко.

И быстро ликвидировать масштабная коммунальную аварию не получится. По словам Алексеенко, сейчас все силы бросили на устранение провала у ТЦ «Орбита». Хотя и микрорайоновцев не оставили один на один с их бедой.

— На ул. Павлова ситуация стабилизировалась. В пятницу сделали переключение между двумя КНС. Соответственно, мы стоки понизили порядка на 3 метра. Выход стоков на сегодняшний день не зафиксирован. Как с «Орбитой» разберемся, приступим к ликвидации аварии на Павлова, — пояснил Александр Алексеевич временное техническое решение.

В остальном, по его словам, КБУ ремонтирует сети в рабочем режиме. Пока, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», все силы бердские коммунальщики бросили на ликвидацию крупной аварии у торгового центра «Орбита», где ввели режим чрезвычайной ситуации.