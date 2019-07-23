Забила до смерти 4-летнюю девочку мачеха в Дагестане

Установлено, что ребенок был травмирован неоднократно, получая удары тупым предметом по голове. Также на разных частях тела были обнаружены следы старых побоев.

Девочка скончалась от побоев

Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщило республиканское МВД на своей странице в Instagram.

«Сотрудники уголовного розыска МВД по Дагестану раскрыли жуткое преступление, которое произошло в начале этого года — в Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей девочки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанной следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

По данным республиканского МВД, в ходе расследования полицейские установили, что 27 января 36-летняя жительница поселка Сулак у себя дома нанесла побои своей падчерице. В результате четырехлетняя девочка была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу. Спустя несколько дней она скончалась, так как травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертной комиссии, смерть ребенка является насильственной и наступила в результате полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, повлекшей повреждение головного мозга. Установлено, что ребенок был травмирован неоднократно, получая удары тупым предметом по голове. Также на разных частях тела были обнаружены следы старых побоев», — сообщила пресс-служба МВД.

Источник: ТАСС