Провалилась мусорная реформа в Новосибирской области

Земля под полигоны не выделена, о строительстве самих заводов в облправительстве уже и не говорят, а обещание губернатора Травникова разорвать концессию, данное в начале октября 2017 года, невыполнено.

Новая схема обращения с мусором себя не оправдала

Реформа обращения с отходами в Новосибирской области проваливается. Ее общий объем оценивается в 10 млрд рублей, но фактически люди продолжают сдавать деньги на то, что еще не реализовано, а когда будет — неизвестно. Собеседники Тайги.инфо обращают внимание на спорные решения регионального правительства, которые не поддаются логике.

Начало и «Экология-Новосибирск»

Новосибирская область, на словах, одной из первых в России вступила в «мусорную» реформу, запущенную федеральными властями. Еще в 2015 году при губернаторе Владимире Городецком появилась областная госкомпания «Экооператор», которая должна была стать единым региональным оператором по обращению с отходами.

Чиновники и депутаты публично заявляли, что стопроцентное участие правительства в регоператоре позволит контролировать его работу и сбор средств. Параллельно, правительство Городецкого подписало концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных заводов и полигонов ТБО с формулировками, по которым все потери инвестора из-за возможной незагруженности предприятий планировалось возмещать из бюджета в течение 40 лет. Договор никак не анонсировали до его подписания, которое стало гласным только благодаря СМИ.

ООО «Экология-Новосибирск» принадлежит экс-депутату Госдумы Валентину Бобыреву и питерской группе «ВИС». «ВИС», которая также получила концессионые договоры на строительство четвертого моста через Обь и семи поликлиник в Новосибирске, принадлежала Игорю Снегурову и Дмитрию Рябову. Последний работает гендиректором АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга.

«Экология-Новосибирск» как регоператор мусора уже столкнулась с проблемами. Она задолжала 110 млн рублей перевозчикам и полигонам. По информации зампреда комитета заксобрания по строительству Вадима Агеенко, долг может достигать 140 млн. На заседании рабочей группы по мусорной реформе он говорил, что группа «ВИС» брала кредит на 200−250 млн рублей, но смогла перекрыть только первые долги за начало года.

По информации Тайги.инфо, подписание концессионного соглашения лоббировал лично губернатор, торопивший подчиненных. Завод и полигон в Раздольном должны были заработать уже в 2017 году, в Верх-Туле — в 2018-м. Это могло позволить плавно подготовиться к федеральной реформе, но кулуарность соглашения, крайне спорные площадки размещения и нежелание чиновников слушать обычных жителей (как и в случае с проектом четвертого моста) вылились в протесты. Проект моментально начал вызывать негативные ассоциации, последующая смена основного владельца на питерскую группу «ВИС» только ухудшила общее впечатление.

А когда «Экология-Новосибирск» еще и стала, практически без конкурса, региональным оператором, общее недоумение от всей реформы зашкалило. Хотя в правительстве и заксобрании привычно пожали плечами, признав, что ими же созданную компанию — «Экооператор» — не пустили на торги по прямому указанию федерального министерства ЖКХ, которое возглавляет Владимир Якушев.

«Главная проблема, что „Экоооператор“ не победил на конкурсе. Но Денис Николаевич [министр ЖКХ Новосибирской области Архипов] почему-то не сказал, что была директива с министерства, „оттуда“, что лучше, если в конкурсе будут участвовать негосударственные компании, — показывая пальцем наверх, говорил зампред строительного комитета заксобрания Дмитрий Козловский. — Потому что иначе из бюджета было бы задействовано много денег на реализацию проекта».

Отметим, что федеральный министр ЖКХ Якушев — бывший губернатор Тюменской области. Именно в этом регионе, а точнее в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, питерская группа «ВИС» была один из крупнейших подрядчиков «Газпрома». Кроме того, компания, связанная с одним из топ-менеджеров Игоря Ротенберга, получала бюджетные подряды на строительство социальных объектов.

Срыв реформы

Но даже такая, в общем-то, очевидная схема, которую некоторые люди могли бы посчитать «коррупционной», должна была бы уже хоть как-то работать. Но земля под полигоны до сих пор не выделена, о строительстве самих заводов в облправительстве уже и не говорят, а обещание губернатора Андрея Травникова разорвать концессию, данное в начале октября 2017 года, невыполнено. Как и соответствующие рекомендации законодательного собрания.

Вместо этого соглашение решили переработать, опять же кулуарно. Потом власти пошли в суд, а затем и вовсе отозвали иск. Со стороны это выглядело как намеренное затягивание всех процессов.

В той же самой Тюмени, откуда Якушев перебрался в правительство РФ, еще в 2018 году открылся крупнейший в России мусоросортировочный завод. С людей, напомним, тогда даже не начали собирать деньги за обращение с ТКО.

Среди учредителей местного концессионера — «Тюменского экологического объединения» (ООО «ТЭО») — есть Юрий Туктаров, который до сих пор владеет 4% доли «Экологии-Новосибирск». Собеседники Тайги.инфо называют его одним из авторов и идеологов «мусорных концессий» в регионах. ООО «ТЭО» выбрано еще и региональным оператором ТКО в Тюмени, также как и «Экология-Новосибирск» в Новосибирской области, но результаты у двух похожих структур при схожем составе владельцев даже не сопоставимы.

Новосибирские участники рынка, опрошенные Тайгой.инфо, подтверждают, что интересы «ВИСа», действительно, мог продвигать лично Городецкий. Но они отмечают, что после его перехода в Совфед решения по мусорной реформе стали еще непоследовательнее и сомнительнее.

И ситуация связана не только с «Экологией-Новосибирск». То же можно сказать и о, так называемых, «районных концессиях», по которым в Тогучинском, Куйбышевском и Татарском районе должны были появиться сортировочные заводы и полигоны ТКО. Ими занимались местные инвесторы, которые с 2016 года вели плотные переговоры с властями.

К середине 2019-го переговоры по районным концессиям уже, очевидно, затянулось, и они рискуют повторить судьбу «Экологии-Новосибирск». Более того, для отдаленных территории области актуальны те же проблемы, что и для города — нынешние свалки уже не справляются, и даже уже начинают гореть, совсем как полигон «Левобережный» в Новосибирске, полыхавший в 2018 году, а потребность в современных объектах есть.

Участники рынка оценивают общую стоимость мусорной реформы в Новосибирской области примерно в 10 млрд рублей. Пока же люди продолжают сдавать деньги на несуществующую инфраструктуру, при этом тариф вырос в среднем в полтора раза. Люди не понимают, за что платят, и протестный потенциал без того спорной темы только растет.

Мусорная реформа — один из основных маркеров эффективности губернатора. За ее провал будут спрашивать с Травникова. Это может быть выгодно и определенным группам влияния вокруг самого губернатора: смещение центра силы и попытка вернуться к изначальному плану с государственным региональным «Экооператором», который сулит неплохие финансовые потоки, контроль над которыми будет получить значительно легче, если устранить питерских «гастролеров», за которыми маячит фамилия Ротенберга, и другие подобные факторы.

Источник: Тайга.инфо