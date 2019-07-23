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«Зебру» для ёжиков нарисовали на дороге в Северном микрорайоне Бердска

11:30 23.07.2019, Марина Волкова Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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По мнению горожан, пешеходный переход нарисовали для млекопитающих — из травы в траву. Чиновники утверждают: «зебра» создается в соответствии с ГОСТами и нормативами.

Зебру для ёжиков нарисовали на дороге в Северном микрорайоне Бердска
Необычная «зебра» появилась в микрорайоне Северном

Фотографией необычного пешеходного перехода с «Курьер. Среда. Бердск» поделился его читатель сегодня, 23 июля.

-Пешеходный переход в Северном микрорайоне, видимо, для ежиков. Из травы в траву, — подписал фотографию бердчанин.

Директор Центра муниципальных услуг Бердска Игорь Сысоев сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что ЦМУ выполняет заказ, то есть рисует дорожную разметку, по указанию управления ЖКХ Бердска.

— Пешеходные переходы создаются для людей. В первую очередь мы работаем для людей. Анализируем обращения жителей Бердска по дорожной ситуации. например, горожане жалуются на невозможность перейти дорогу в том или ином месте. Все это выносится на комиссию по безопасности дорожного движения, все это согласовывается, пешеходный переход проектируется, а после ждем финансирование на него. есть нормативы и ГОСТы, согласно которым делаются пешеходные переходы, — объяснил директор УЖКХ Бердска Максим Совбанов.

При этом Максим Флюрович уточнил: внутриквартальные и дворовые пешеходные переходы создаются по инициативе жителей города. И даже своими силами. Вполне возможно, что «зебра» для ежиков появилась во дворе микрорайона Северного по инициативе горожан.

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От редакции

Где еще в Бердске нарисована странная "зебра"?

Аноним, 23 июля 2019 11:39
Вопрос мне хочется в частном секторе зебру нарисовать возле дома . Готов выполнить работы собственными силами и за свой счет . Из статьи следует что могу а вот имею ли право.
Омоним, 23 июля 2019 12:43
"Я сделал по ГОСТу, а там хоть трава не расти".
Аноним, 23 июля 2019 13:03
На белокаменном вообще пешеходный переход в канаву глубокую идет для слива воды ,вот и объясни детям что так ходить опасно .
Аноним, 23 июля 2019 13:19
и знаки сами установили

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