«Зебру» для ёжиков нарисовали на дороге в Северном микрорайоне Бердска

Фотографией необычного пешеходного перехода с «Курьер. Среда. Бердск» поделился его читатель сегодня, 23 июля.
-Пешеходный переход в Северном микрорайоне, видимо, для ежиков. Из травы в траву, — подписал фотографию бердчанин.
Директор Центра муниципальных услуг Бердска Игорь Сысоев сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что ЦМУ выполняет заказ, то есть рисует дорожную разметку, по указанию управления ЖКХ Бердска.
— Пешеходные переходы создаются для людей. В первую очередь мы работаем для людей. Анализируем обращения жителей Бердска по дорожной ситуации. например, горожане жалуются на невозможность перейти дорогу в том или ином месте. Все это выносится на комиссию по безопасности дорожного движения, все это согласовывается, пешеходный переход проектируется, а после ждем финансирование на него. есть нормативы и ГОСТы, согласно которым делаются пешеходные переходы, — объяснил директор УЖКХ Бердска Максим Совбанов.
При этом Максим Флюрович уточнил: внутриквартальные и дворовые пешеходные переходы создаются по инициативе жителей города. И даже своими силами. Вполне возможно, что «зебра» для ежиков появилась во дворе микрорайона Северного по инициативе горожан.