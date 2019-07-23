Отменить визы для российской молодежи хотят в Германии

Но есть еще партнеры по Шенгенской зоне, например, Польша и Чехия, у которых пор сих пор есть опасения и которых придется уговаривать.

Германия может отменить визы для молодых россиян

Введение безвизового режима для российской молодежи (до 25 лет) обсуждалось на форуме «Петербургский диалог».

Немецкий сопредседатель форума Рональд Пофалла заявил, что считает это одно из главной целью конференции:«Мы хотим содействовать тому, чтобы достичь такой формы безвизового режима.<…>Раньше и у правительства Германии были сомнения на этот счет, сегодня, как мне кажется, оно позитивно относится к этой идее. Но есть еще партнеры по Шенгенской зоне, например, Польша и Чехия, у которых пор сих пор есть опасения. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы убедить наших польских и чешских друзей в целесообразности безвизового режима для молодых россиян», — заявил Пофалла.

18 июля на западе Германии открылся «Петербургский диалог» — форум гражданских обществ России и Германии. Раньше на подведении итогов конференции присутствовали лидеры двух стран, так как параллельно проходили и германо-российские межправительственные консультации. Однако после событий на Украине консультации отменили, а Меркель и Путин перестали приезжать на форум.

Источник: Новые известия