Отменить визы для российской молодежи хотят в Германии

Введение безвизового режима для российской молодежи (до 25 лет) обсуждалось на форуме «Петербургский диалог».
Немецкий сопредседатель форума Рональд Пофалла заявил, что считает это одно из главной целью конференции:«Мы хотим содействовать тому, чтобы достичь такой формы безвизового режима.<…>Раньше и у правительства Германии были сомнения на этот счет, сегодня, как мне кажется, оно позитивно относится к этой идее. Но есть еще партнеры по Шенгенской зоне, например, Польша и Чехия, у которых пор сих пор есть опасения. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы убедить наших польских и чешских друзей в целесообразности безвизового режима для молодых россиян», — заявил Пофалла.
18 июля на западе Германии открылся «Петербургский диалог» — форум гражданских обществ России и Германии. Раньше на подведении итогов конференции присутствовали лидеры двух стран, так как параллельно проходили и германо-российские межправительственные консультации. Однако после событий на Украине консультации отменили, а Меркель и Путин перестали приезжать на форум.
Источник: Новые известия