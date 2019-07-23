Закопал труп убитой многодетной матери из-за алиментов отец ее детей в Башкирии

Житель Башкортостана убил многодетную мать в ходе конфликта из-за алиментов.
В региональном СУ СКР сообщают, что женщина, у которой четверо несовершеннолетних детей, потребовала алименты от бывшего гражданского мужа на содержание двоих общих детей, а также пообещала лишить его родительских прав. Во время конфликта мужчина задушил потерпевшую и закопал тело с помощью трактора, на котором работал.
В правоохранительные органы обратился брат 46-летней потерпевшей, который не смог с ней связаться и установить ее местонахождение.
Тело многодетной матери обнаружили закопанным в поле неподалеку от остановки общественного транспорта, к которой она направлялась.
Гражданский муж жертвы сознался в преступлении, ему предъявлено обвинение в убийстве.
Источник: Интерфакс