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Закопал труп убитой многодетной матери из-за алиментов отец ее детей в Башкирии

12:30 23.07.2019 Фото: Википедия
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Во время конфликта мужчина задушил потерпевшую и закопал тело с помощью трактора, на котором работал. Гражданский муж жертвы сознался в преступлении, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Закопал труп убитой многодетной матери из за алиментов отец ее детей в Башкирии
В Башкортостане мужчина убил бывшую гражданскую жену и закопал тело трактором

Житель Башкортостана убил многодетную мать в ходе конфликта из-за алиментов.

В региональном СУ СКР сообщают, что женщина, у которой четверо несовершеннолетних детей, потребовала алименты от бывшего гражданского мужа на содержание двоих общих детей, а также пообещала лишить его родительских прав. Во время конфликта мужчина задушил потерпевшую и закопал тело с помощью трактора, на котором работал.

В правоохранительные органы обратился брат 46-летней потерпевшей, который не смог с ней связаться и установить ее местонахождение.

Тело многодетной матери обнаружили закопанным в поле неподалеку от остановки общественного транспорта, к которой она направлялась.

Гражданский муж жертвы сознался в преступлении, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Источник: Интерфакс

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