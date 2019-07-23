На цепь посадил 10-летнего сына и повез жену рожать бизнесмен на Кубани

Металлическую цепь отец обмотал вокруг шеи мальчика. Но ему удалось вырваться. Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре.

В Белореченске местный житель подозревается в незаконном лишении свободы своего малолетнего сына

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына (п.«д» ч.2 ст.127 УК РФ), сообщали в главке регионального СКР.

Установлено, что мужчина проживал со своей семьей в одном из домов на улице Свободы в селе Великовечном. По версии следствия, днем 18 июля 2019 года фигурант отвел своего 10-летнего сына в сарай, расположенный во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа. После этого подозреваемый вместе с 4-летним сыном и беременной супругой направился в один из перинатальных центров города Краснодара, поскольку у нее началась родовая деятельность.

Между тем, малолетнему потерпевшему удалось самостоятельно освободиться и выбраться из сарая. Вечером того же дня мальчик пришел в магазин, расположенный недалеко от его дома, где сообщил работникам магазина о произошедшем, которые в свою очередь вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время потерпевший находится в реабилитационном центре. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будут проверены возможно иные противоправные действия мужчины в отношении малолетнего. Расследование уголовного дела продолжается.