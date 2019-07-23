Жаловаться на качество медпомощи в 2 раза больше стали жители Новосибирской области

Росздравнадзор за полгода посетил 130 медучреждений и в большем числе проверенных нашел нарушения. За полгода было выписано 45 штрафов на 1,5 млн руб.

Новосибирцы не довольны врачами

Росздравнадзор сообщает, что по сравнению с результатам прошлого года, количество жалоб на качество медпомощи в Новосибирской области выросло почти в два раза, на недоступность лекарств – в полтора.

В числе примеров жалоб названо небезопасное медицинское оборудование, использование незарегистрированных в России медпрепаратов. В Ленинском районе города новосибирец обнаружил на свалке целую коробку медицинских карт с адресами, телефонами и диагнозами жителей города.

По данным издания, вместе с плановыми выездами специалисты Росздравнадзора за полгода посетили 130 медучреждений и в большем числе проверенных нашли нарушения. За полгода было выписано 45 штрафов на 1,5 млн руб.

РБК Новосибирск писал, что в апреле Росздравнадзор заявил о 100% нарушений в проверенных медкабинетах новосибирских школ.

Источник: РБК