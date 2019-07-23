Путину доложили: подделывают до 80% питьевой воды в российских магазинах

Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — сказал он, представляя годовой отчет главе государства.
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
«У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой», — добавил он.
В июле с предложением маркировать минеральную воду выступил Роспотребнадзор.
После этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что решение об обязательной маркировке уже готовится, оно поможет бороться с контрафактной продукцией.
По ее словам, на полках российских магазинов зачастую стоит вода «непонятного происхождения и качества — якобы из Кавминвод, а на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода».
Матвиенко призвала пресекать все попытки «нажиться» на брендах кавказских минеральных вод.
Источник: РИА Новости