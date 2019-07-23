За хищение 8 млн рублей на 2 года отправил в колонию бухгалтера парка «У моря Обского» суд Новосибирска

В течение 5 лет Галина Шуваева, путем оформления фиктивных платежных поручений для банка, присваивала деньги, которые бюджет города выделял на благоустройство парка. Ее имущество арестовано.

Вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных денежных средств

Прокуратурой Советского района Новосибирска в ходе проверки исполнения бюджетного законодательства в муниципальном парке «У моря обского» выявлено хищение денежных средств, выделенных из бюджета города в качестве субсидий на выполнение работ по содержанию и благоустройству парка культуры и отдыха.

Материалы прокурорской проверки, направленные в органы расследования в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, послужили основанием для возбуждения уголовного дела о преступлении коррупционной направленности в отношении главного бухгалтера учреждения Шуваевой.

В ходе следствия установлено, что в течение пяти лет (в период с декабря 2013 по июнь 2018) Шуваева, путем оформления фиктивных платежных поручений для банка, в которых указывала подложные основания платежа и сама выступала получателем бюджетных денежных средств, похитила более 8 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Свою вину Шуваева признала частично, в целях возмещения причиненного ущерба на ее имущество наложен арест.

В соответствии с позицией государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района Советским районным судом Новосибирска в отношении 51-летней Галины Шуваевой вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.