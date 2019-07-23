Четырех утопленников достали водолазы за выходные на водоемах Новосибирской области

На акваториях региона спасены двое детей и мужчина. Все они купались в запрещенных местах. В Бердске открыты для купания 4 пляжа.

На водоемах региона спасены трое человек. Граждане продолжают нарушать требования безопасности на воде

Выходные дни в Новосибирской области редко обходятся без происшествий на водных объектах. Спасатели не только оказывают помощь на водоемах, но и практически ежедневно проводят водолазные работы по поиску утонувших. Прошедшие дни, 20 и 21 июля, не были исключением: на акваториях региона спасены двое детей и мужчина, при проведении водолазных работ спасатели обнаружили четверых погибших.

По оперативным данным, в этом году в Новосибирской области утонули 35 человек, только с начала июля – 15. Все они погибли в неорганизованных местах отдыха, некоторые из них в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в Венгеровском районе Новосибирской области спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда извлекли из воды мужчину 1975 года рождения, который пропал во время отдыха на акватории реки Тартас. Во время поисковых работ в Советском районе в селе Каинская заимка на озере Каинка обнаружен пропавший гражданин 1975 г.р., по словам очевидцев погибший был у водоёма в нетрезвом состоянии. В Новосибирске были обнаружены еще двое утонувших: на котловане в Дзержинском районе — мужчина 1964 г.р., в Ленинском районе на Юго-Западном котловане – мужчина 1981 г.р.

Все места, где купались погибшие, официальными пляжами не являются. Нужно понимать, что на несанкционированных местах отдыха не проводится обследование дна водоема, поэтому там могут находиться металлические конструкции и коряги, о которые можно ныряя травмироваться. Особую опасность представляют резкие перепады глубины, воронки или бьющие из-под земли ключи с ледяной водой, из-за которых может возникнуть судорога.

МЧС России в очередной раз призывает жителей и гостей Новосибирской области: купаться можно только на пляжах, где дежурят спасатели, которые в случае необходимости смогут оказать вам помощь. И тому есть подтверждение: 20 июля на акватории реки Обь возле острова Кораблик, спасатели вытащили из воды девочку 2008 г.р., доставили на берег и передали медикам, в тот же день на озере Лесное была спасена девушка 2002 г.р., медицинская помощь ей не потребовалась. Еще один случай спасения произошел на печально известном карьере Юго-Западного жилмассива, там был спасен мужчина 1992 г.р.

Напоминаем список мест безопасных для купания:

1. «Наутилус» г. Новосибирск Кировский р-н, Горский жилмассив р. Обь;

2. «Звезда» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

3. «Детский» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

4. «У моря Обского» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

5. «Бумеранг» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

6. «Центральный» г. Искитим р. Бердь;

7. пляж МУП «Кольцово» р.п. Кольцово устье р. Забобуриха;

8. пляж базы отдыха «Былина» г. Бердск Бердский залив;

9. пляж пансионата «Сосновка» г. Бердск Бердский залив;

10. «Бухта Лазурная» Барабинский район с. Квашнинооз. Чаны;

11. «Белый лебедь» Купинский район д. Мальново оз. Яркуль;

12. пляж ДОЛ им. Ершова Купинский район с. Яркуль искуственный наземный водоем;

13. «Городской» Тогучинский район г. Тогучин р. Иня;

14. «Центральный» г. Новосибирск Новосибирское водохранилище;

15. «Дюны» г. Бердск ул. Морская р. Бердь;

16. Городской Муниципальный пляж г. Карасук оз. Красное;

17. «Лесная поляна» г. Карасук оз. Кривое.

18. река Бердь пляж ДОЛ имени В.Дубинина

Источник: МЧС