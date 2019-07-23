Танцуй вместе с нами!

Разные стили и направления в танце позволят взрослым и детям укрепить здоровье и стать звездой танцпола!

В Бердске вы обязательно найдете себе танец по душе

— Танцы погружают в особый мир. Танцевать можно научиться в любом возрасте, главное — делать это регулярно и в удовольствие,- убеждена бердский преподаватель по танцам Елена Казанцева.

Видов танцев — океан безбрежный…. Чему отдают предпочтение бердчане?

Чарующий Восток и вечная классика

Восточные танцы вырабатывают грациозность движений, плавность и женственность. Это яркая игра чувств и эмоций. Замечено, что этот танец положительно сказывается на женском здоровье и дарит массу удовольствия.

— Я два года занимаюсь танцем живота и окружающие заметили, что изменился мой характер, — рассказывает бердчанка Наталья. — Я стала мягче и женственнее.

В зажигательной румбе с помощью ритмичных движений в латинских ритмах вы постройнеете и получите заряд бодрости и хорошего настроения. Во время занятий прорабатываются все группы мышц, вы станете гибче и пластичнее.

Классическому танцу в Бердске обучают представителей любого возраста. Он включает два направления: восточное и европейское.

— Для людей постарше это возможность выразить себя, а для детей — отличное физическое развитие, прекрасная социализация в обществе,- отмечает специалист.

Пышные платья, элегантные костюмы, отточенные движения и сложные пируэты в бальных танцах — красочное зрелище. Зная основы этого танцевального направления, можно блеснуть на тематических вечеринках, которые пользуются популярностью в последнее время.

Один из самых романтичных танцев — вальс. Именно его исполняют на выпускных. Многие бердские пары берут уроки, чтобы станцевать вальс на свадьбе.

Чередование быстрых и медленных ритмов фокстрота воплощается в плавных шагах. Создается ощущение, что пара буквально парит по залу, вызывая восторг и восхищение у зрителей.

Самба — народный танец Бразилии. Он также входит в программу обучения в Бердске. Зажигательные круговые движения бедрами, пружинистые ноги. Вы чувствуете каждую мышцу своего тела, что стимулирует оттачивать движение до совершенства.

Ча-ча-ча. Особенность этого танца — тройной шаг на два счета. Его обожают дети за динамизм и некоторую шаловливость. Он буквально заряжает ребят позитивом и хорошим настроением.

Брейк данс — популярное направление у молодежи. Акробатические элементы и вращения, прыжки на руках и обороты вокруг своего тела. Создается впечатление, что это сплошная импровизация, на самом же деле за этим стоят долгие часы тренировок.

Деток от 2 лет обучают игровой хореографии. Ребята в этом возрасте в игровой форме изучают танцевальные движения, становясь то зайчиками, то лисичками, то мишками. Такие занятия развивают гибкость, выносливость. И конечно, это общение со сверстниками и просто веселое времяпрепровождение.

Танцевальные школы Бердска — удобное расписание и разнообразие стилей.

Вы здесь обязательно найдете себе танец по душе!