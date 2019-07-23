Как не забеременеть нежеланным ребенком

Предохраняйтесь правильно
По мнению бердского акушера-гинеколога Марии Куликовой, аборт — хирургическое вмешательство, которое в последствии может отразиться на здоровье женщины. Самое главное, что прерывание первой беременности может закончиться бесплодием.
Поэтому мама должна объяснять девочке с подросткового возраста, что нужно предохраняться.
И хотя сейчас у нас свобода в отношениях, половая распущенность ни к чему хорошему не приводит. Кроме незапланированной беременности, частая смена половых партнеров приводит к половым инфекциям, которые мало того лечатся длительно, а еще могут приводить к вторичному бесплодию.
Как предотвратить нежелательную беременность? Кроме мужских презервативов, есть и женские презервативы, вагинальная диафрагма и шеечные колпачки.
В аптеках широкий ассортимент кремов и гелей, в которых, благодаря содержанию сперматоцитов, разрушаются сперматозоиды.
С особой осторожностью применять данные средства при воспалении половых органов и лучше перед применением посоветоваться с доктором.
Для молодых женщин самый безопасный и надежный метод контрацепции — презервативы. Они создают барьер и не дают сперматозоидам проникнуть в матку.
Замужние женщины выбирают безопасные и надежные оральные контрацептивы нового поколения.
Гормональные контрацептивы назначаются женщинам при нарушении менструального цикла, при наличии кист и полипов. Замечено, что оральные контрацептивы уменьшают возникновение гинекологических заболеваний и остеопороза.
Помните, контрацептивы — лекарственные препараты, которые имеют противопоказания. Врач назначает их индивидуально.
Важно!
Женщина, принимающая противозачаточные таблетки, регулярно
должна сдавать лабораторные анализы и делать УЗИ.
Физиологические методы
Если оральные контрацептивы защищают в 98%, то календарный или температурный метод менее надежен. Во-первых, измерять ректальную температуру очень хлопотно, и редкая женщина может похвастаться тем, что ни разу не забыла воспользоваться термометром. Календарный метод могут применять те, у кого суперстабильный менструальный цикл. В последнее время этим может похвастаться далеко не каждая бердчанка.
Женщина может забеременеть не в любой день, а во время овуляции (выход из яичников зрелой яйцеклетки).
Спирали здесь не место
Женщины старшего возраста, приходя на прием к доктору, иногда просят поставить внутриматочную спираль. Но здесь стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, ее ставят рожавшим женщинам. Во-вторых, при этом методе контрацепции высок риск развития воспаления.
Самый ненадежный метод
Некоторые женщины на приеме у гинеколога сообщают, что в качестве контрацепции используют прерванный половой акт. По мнению доктора, это самый ненадежный метод защиты от нежелательной беременности.
Важно!
Перед беременностью посетите гинеколога и сдайте анализы.
Рожайте вовремя
Сейчас все чаще на учет по беременности встают женщины после 35 лет. Конечно, и в таком возрасте вы можете родить здорового ребенка. Но его еще нужно вырастить. И с возрастом возникает риск осложнений, поэтому старайтесь планировать беременность до 27 лет.
Помните, что способность женщины забеременеть с возрастом снижается. И в более молодом возрасте беременность переносится легче и роды протекают с меньшим числом осложнений.
Кстати, важное значение имеет и возраст мужчины. С возрастом ухудшается качество спермы, что может привести к развитию генетических аномалий.
Обследуйтесь!
Регулярное гинекологическое обследование — важный аспект здоровья женщины в любом возрасте.
Девочка до одного года должна пройти обследование у гинеколога, далее при поступлении в садик и школу, с 14 лет — ежегодно, даже если девушку ничего не беспокоит.