Как не забеременеть нежеланным ребенком

Контрацептивы — лекарственные препараты, которые имеют противопоказания. Врач назначает их индивидуально



Предохраняйтесь правильно

По мнению бердского акушера-гинеколога Марии Куликовой, аборт — хирургическое вмешательство, которое в последствии может отразиться на здоровье женщины. Самое главное, что прерывание первой беременности может закончиться бесплодием.

Поэтому мама должна объяснять девочке с подросткового возраста, что нужно предохраняться.

И хотя сейчас у нас свобода в отношениях, половая распущенность ни к чему хорошему не приводит. Кроме незапланированной беременности, частая смена половых партнеров приводит к половым инфекциям, которые мало того лечатся длительно, а еще могут приводить к вторичному бесплодию.

Как предотвратить нежелательную беременность? Кроме мужских презервативов, есть и женские презервативы, вагинальная диафрагма и шеечные колпачки.

В аптеках широкий ассортимент кремов и гелей, в которых, благодаря содержанию сперматоцитов, разрушаются сперматозоиды.

С особой осторожностью применять данные средства при воспалении половых органов и лучше перед применением посоветоваться с доктором.

Для молодых женщин самый безопасный и надежный метод контрацепции — презервативы. Они создают барьер и не дают сперматозоидам проникнуть в матку.

Замужние женщины выбирают безопасные и надежные оральные контрацептивы нового поколения.

Гормональные контрацептивы назначаются женщинам при нарушении менструального цикла, при наличии кист и полипов. Замечено, что оральные контрацептивы уменьшают возникновение гинекологических заболеваний и остеопороза.

Помните, контрацептивы — лекарственные препараты, которые имеют противопоказания. Врач назначает их индивидуально.

Важно!

Женщина, принимающая противозачаточные таблетки, регулярно

должна сдавать лабораторные анализы и делать УЗИ.



Физиологические методы

Если оральные контрацептивы защищают в 98%, то календарный или температурный метод менее надежен. Во-первых, измерять ректальную температуру очень хлопотно, и редкая женщина может похвастаться тем, что ни разу не забыла воспользоваться термометром. Календарный метод могут применять те, у кого суперстабильный менструальный цикл. В последнее время этим может похвастаться далеко не каждая бердчанка.

Женщина может забеременеть не в любой день, а во время овуляции (выход из яичников зрелой яйцеклетки).



Спирали здесь не место

Женщины старшего возраста, приходя на прием к доктору, иногда просят поставить внутриматочную спираль. Но здесь стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, ее ставят рожавшим женщинам. Во-вторых, при этом методе контрацепции высок риск развития воспаления.



Самый ненадежный метод

Некоторые женщины на приеме у гинеколога сообщают, что в качестве контрацепции используют прерванный половой акт. По мнению доктора, это самый ненадежный метод защиты от нежелательной беременности.

Важно!

Перед беременностью посетите гинеколога и сдайте анализы.



Рожайте вовремя

Сейчас все чаще на учет по беременности встают женщины после 35 лет. Конечно, и в таком возрасте вы можете родить здорового ребенка. Но его еще нужно вырастить. И с возрастом возникает риск осложнений, поэтому старайтесь планировать беременность до 27 лет.

Помните, что способность женщины забеременеть с возрастом снижается. И в более молодом возрасте беременность переносится легче и роды протекают с меньшим числом осложнений.

Кстати, важное значение имеет и возраст мужчины. С возрастом ухудшается качество спермы, что может привести к развитию генетических аномалий.

Обследуйтесь!

Регулярное гинекологическое обследование — важный аспект здоровья женщины в любом возрасте.

Девочка до одного года должна пройти обследование у гинеколога, далее при поступлении в садик и школу, с 14 лет — ежегодно, даже если девушку ничего не беспокоит.