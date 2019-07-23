На прием к педиатру в Бердске

На первый прием к стоматологу ребенка нужно приводить в 9 месяцев

Как выбрать педиатра?

Посещать педиатра вы можете в детской поликлинике или обратиться в частный медицинский центр. Хороший специалист — это дока в своем деле. За его плечами не только обучение в медицинском вузе, но и практика, прекрасное владение новыми методиками и технологиями лечения. И, конечно, такой врач любит детей. Он внимателен и ласков.

До года в гости к педиатру вы ходите ежемесячно. В городских поликлиниках специально для этого выделен день. На прием в частное учреждение вы можете записаться заранее в удобное для вас время.

— Перед тем как определиться с выбором врача, проведите блиц-опрос среди друзей и знакомых, — советует бердский врач-педиатр Марина Семенова. — А, обратившись в частную клинику, уточните у руководителя лечебного заведения, какой институт и факультет окончил доктор, где специализировался и повышал квалификацию. Иногда эта информация есть в открытом доступе на сайте клиники.

Какие узкие специалисты могут понадобится ребенку?

Стоматолог

— На первый прием к стоматологу ребенка нужно приводить в 9 месяцев,- советует бердский стоматолог Надежда Воронина. — Далее к зубному доктору нужно приходить каждые шесть месяцев. Потратив несколько минут, вы избежите неправильного прикуса, кариеса и прочей зубной патологии.

Уход за ротовой полостью с использованием правильных зубных щеток и специальных детских паст позволит сохранить зубы вашего ребенка здоровыми на долгие годы. Важно устранить вредные привычки (длительное сосание пустышки, пальцев и т.д.).

Отоларинголог

— Не секрет, что дети, особенно в раннем возрасте, часто болеют простудными заболеваниями, которые могут осложнятся всевозможными лор-патологиями,- отмечает Марина Владимировна. — Для диагностики и лечения болезней слухового аппарата, полости носа, болезней гортани ребенок направляется на дополнительную консультацию к лор-врачу.

Офтальмолог

Впервые врач-окулист осматривает малыша в один месяц. Здесь выявляется, насколько малыш фокусирует взгляд на предметах, и доктор исследует глазное дно. Повторный осмотр — в один год, далее — перед детским садом и школой. Регулярный осмотр у специалиста поможет оценить динамику ухудшения зрения, назначить терапию и выписать рецепт на очки.



Невролог

Неврологическая патология — не редкость в наше время. Как отмечает педиатр, посещение невролога назначается в один, три, шесть, двенадцать месяцев и далее — по показаниям в зависимости от возраста. Раннее выявление и своевременное лечение могут помочь исключить тяжелую неврологическую патологию в старшем возрасте. Особое внимание уделяется недоношенным детям.



Гинеколог

Желательно первый раз посетить гинеколога в шесть месяцев, с началом половой жизни — один раз в шесть месяцев. Мама должна объяснять своей дочке в подростковом возрасте о сознательном начале половой жизни и правильном подходе к выбору половых партнеров. Уделите особое внимание средствам контрацепции не только как средству от нежелательной беременности, но и защиты от инфекций, передающихся половым путем.

Аллерголог

Многие дети склонны к аллергии, как правило, она носит алиментарный характер, поэтому, если не удается откорректировать питание, педиатр направляет ребенка на консультацию к аллергологу. В первую очередь, это касается детей, у родственников которых уже есть аллергия.

Можно ли сменить врача в государственной поликлинике?

С 1 января 2012 года вступил в силу новый Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно п.5 ст.19 данного закона, пациент имеет право на выбор врача и выбор медицинской организации.

А в статье 21 настоящего закона — «Выбор врача и медицинской организации» сказано:

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.