Управлять собственной компанией и жить в городе-мечте Санкт-Петербурге планирует медалистка из Бердска

По мнению отличницы, секрет подготовки к ЕГЭ очень прост: нужно просто готовиться. Кроме того, помогают режим дня, правильное питание и чтение.

По мнению медалистки, чем больше решаешь, тем больше усваиваешь

Выпускница школы №12 Бердска Анета Цинделиани отличница по всем предметам, в числе любимых — гуманитарные науки: русский язык и обществознание.

— Эти прекрасные предметы мне были интересны в первую очередь из-за учителей. Преподаватели русского языка и литературы Елена Желнова, по обществознанию — мой классный руководитель Галина Гаврилова привили любовь к наукам, преподнося информацию так, что она усваивалась и запоминалась очень легко, — признается бывшая школьница.

По ЕГЭ выпускница за русский язык получила 96 баллов, за математику — 80 баллов и обществознанию 79 баллов. По мнению медалистки, секрет подготовки к ЕГЭ очень прост: нужно просто готовиться. Самое ключевое — нарешивать. Чем больше решаешь, тем больше усваиваешь.

Анета к единому госэкзамену стала готовится с октября 2018 года по 2-3 часа в день.

— Математикой лучше заниматься с репетитором. По обществознанию можно задействовать интернет. Я использовала различные онлайн-курсы. По русскому мне было достаточно знаний в школе, — рассказывает медалистка.

Как признается выпускница, ЕГЭ лучше обычных экзаменов тем, что его можно заучить и удобно, что полученные баллы можно отправить дистанционно в другой конец страны. Это значительно облегчает процесс поступления в вузы.

Меньше сладкого и новые свершения

По мнению Анеты, чтобы достичь успеха в жизни, необходимы трудолюбие и целеустремленность.

— Когда ты о чем-то мечтаешь, необходимо не просто сидеть, а прикладывать усилия. Успешными людьми двигают цели. Главное, составить четкий план, тогда все будет работать, как часы. Взявшись за дело, нужно выполнять его с энергией и решимостью. В движении — смысл нашего существования, — уверяет бердчанка.

Для саморазвития девушка ежедневно штудирует книги по личностному росту. Истории людей, достигших успеха, мотивируют на новые свершения.

Бердчанка с редким именем изучает труды по здоровью. Она убеждена, что активный образ жизни и правильное питание прибавляют силы и дают большой заряд энергии для выполнения жизненных целей:

— Я стараюсь есть больше овощей и меньше сладкого, которое я обожаю. Ложусь спать до 23 часов и встаю рано. Даже в каникулы, например, сегодня, я проснулась в 7 утра.

Анета занималась танцами в образцовом хореографическом ансамбле «Арабески».

— Танцы — это удивительный мир. На занятиях получаешь положительный заряд энергии и чувствуешь себя полным жизни. За время обучения у меня появилось много друзей. А каждый выход на сцену — это удовольствие, ожидание выступления и прилив адреналина, — рассуждает отличница.

Бердская выпускница планирует учиться на менеджера в Санкт-Петербурге. Несколько раз побывав в северной столице, она буквально влюбилась в этот город и мечтала бы там жить. Через 11 лет Анета Цинделиани видит себя управляющей собственной компанией, любимой и любящей женой.

Автор видео Елена Белоусова

