В рубрику «Сообщи свою новость» написал Руслан:
-У меня в хозпостройке частного дома в районе церкви, бездомная кошка родила трех котят, хозпостройка под снос. Пока слепые можно отловить вместе с кошкой.
Бездомная кошка родила трех котят
Хозпостройка идет под снос. Пока слепые котята, можно отловить.
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Руслан:
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От редакции
Вам нужны котята?
Аноним, 22 июля 2019 18:44
А у меня сегодня настроение так себе, сходил погулял, маршруток на новом универмаге дохрена. Хлеба полбулочки надо взять, ещё курьер немного почитаю, да и спать пора.