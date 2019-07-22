Противоядие опоздало: умер от укуса гадюки конезаводчик на Урале

Противоядие из Челябинска привезли лишь на следующий день, когда пострадавший скончался. Прокуратура оценит, надлежащим ли образом оказана медицинская помощь.

Ядовитая гадюка

Прокуратура Сосновского района организовала проверку по факту смерти 46-летнего мужчины от укуса гадюки. Будет оценено, надлежащим ли образом оказывалась пострадавшему медицинская помощь, рассказал прокурор Сосновского района Константин Семченко.

«Запрошены документы из больницы, будет проверено, как должны были действовать медики в этом случае, обязаны ли были они иметь вакцину-антидот, в какие сроки она была доставлена. По результатам проверки решим вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — рассказал Константин Семченко.

На днях змея укусила конезаводчика Эдуарда Боровикова в деревне Шигаево. Он убил гадюку и обратился в больницу в селе Долгодеревенское. Помочь там ему не смогли. Умер мужчина вечером того же дня. Противоядие из Челябинска привезли лишь на следующий день.

Интересно, что в этот же день газета «Сосновская нива» опубликовала на своем сайте предупреждение о том, что в Сосновском районе активизировались гадюки.

Источник: ZNAK