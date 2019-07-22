Роспись музейных стен граффити перенесли в Бердске

Волонтеры планировали собраться 25 июля, чтобы запечатлеть исторические сюжеты на фасаде музея. Однако инициатор акции перенес рисование на 2 августа 2019 года.

Стены бердского музея разукрасят художники-граффисты 2 августа

На неделю перенесена дата нанесения исторического граффити на стены Бердского музея, об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в бердском историко-художественном музее сегодня, 22 июля.

Инициатор проекта — Общероссийский народный фронт — перенес нанесение граффити на 2 августа. Время и содержание остаются прежними. Начало в 12:00, окончание акции намечено на 16:00. Участниками создания рисунка все также могут стать все желающие, уверенно держащие в руках кисти.

— У Общероссийского народного фронта, возникли технические вопросы требующие времени для решения. Зато у бердских художников будет дополнительное время для детальной проработки эскизов! Прошу прощения, если у кого-то спутались планы! Будем всех ждать,- написал в социальной сети Вконткте художник-граффист Станислав Раков.

Напомним, что «Река истории» — таково название будущего графитти – должна была разлиться по фасаду музея в ближайшую пятницу, теперь же это произойдет в следующую пятницу — 2 августа. По задумке организаторов рисунок длиной более 60 метров разместится с трех сторон исторических залов и будет хорошо виден с ул.Островского, ул.Спортивная и со стороны арт-зала музея. Пройдя от начала до конца рисунка можно будет познакомиться со всей 300-летней историей Бердска: от острога до строительства нового города. —

С предложением нанести на стены музея рисунок об истории Бердска обратился граффитист Станислав Раков. Историческое граффити — часть проекта «С чего начинается Родина?» Общероссийского народного фронта, суть которого заключается в создании в Новосибирской области имиджевых объектов, побуждающих земляков к изучению истории своей малой родины и привлекающих туристов.

Проект поддержан Молодежным центром «100 друзей» и Бердским историко-художественный музеем. В перерывах между творчеством музей предложит художникам просмотры фильмов по истории Бердска и бесплатные экскурсии по музейным залам. Так же в этот день рядом с музеем расположится автомобильная выставка, представляющая аэрографию и автозвук.

С вопросами можно обратиться по тел. 5-33-60 или задать вопрос в сообщении на страничке «Музей Бердска»