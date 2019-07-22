Выдавать сапоги на затопленных остановках предложил мэр Бердска

К пяти остановкам в городе пассажирам приходится пробираться по грязным лужам. Евгений Шестернин приказал устранить проблему.

Почти неделю в городе лили дожди

Освобождают от луж дороги сотрудники УЖКХ Бердска.

На совещании чиновников 22 июля мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что скопления дождевой воды наблюдаются на пешеходных переходах, в том числе и на ул. Лунной. Необходимо их устранить.

Евгений Шестернин заострил внимание и на том, что после дождей на дорогах образуются ямы. Заместитель начальника УЖКХ Владимир Захаров пояснил, что таких мест порядка 27 на бердских дорогах, в том числе на конечных остановках есть большие и небольшие лужи.

— Может быть в районе «Рассвета» и «Сибиряка» будем выдавать на остановке сапоги? — обратился к начальнику транспорта и дорожного хозяйства Надежде Нятиной Шестернин.

Работа ведется, подобная проблема с лужами существует и на остановке общественного транспорта «Зеленый остров», ответила Нятина. Остановок, залитых лужами после обильных осадков, в городе около пяти.

Данную проблему необходимо устранять, а не заниматься статистикой, акцентировал мэр.