На 916 граммов каши в месяц имеют право дети до 2 лет из малоимущих семей в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Маргарита Куимова с вопросом по теме получения льготного питания для детей из малоимущих и многодетных семей, матерей-одиночек.
— Хотелось бы знать, на каком основании ребенок каждый месяц должен посещать детскую поликлинику, чтобы ему выписали детское питание? Каким документом это регламентируется? Или это самоуправство? Насколько я знаю, дети до года приходят каждый месяц, далее только на прививку или по болезни. А получается, если выдают питание до двух лет, то каждый месяц два года я должна быть как штык на приёме, надо — не надо, всё равно иди, иначе ничего не получишь, — сетует бердчанка.
Главный врач бердской ЦГБ Юрий Краморов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет постановлением правительства Новосибирской области «Об обеспечении полноценным питанием детей в возрасте до трех лет» утвержден порядок обеспечения бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Новосибирской области бесплатным питанием.
На такое питание могут рассчитывать:
1. Дети первого и второго года жизни из малоимущей семьи, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Новосибирской области, и признанной малоимущей в порядке, установленном действующим законодательством;
2. Дети-инвалиды первого и второго года жизни;
3. Дети первого и второго года жизни, находящиеся под опекой;
4. Дети первого и второго года жизни из многодетных и приемных семей;
5. Дети первого и второго года жизни из семей, состоящих из одного родителя;
6. Дети первого и второго года жизни, рожденные от ВИЧ-положительных матерей;
7. Дети третьего года жизни по медицинским показаниям:
— анемия при уровне гемоглобина ниже 110 г/л и (или) сывороточного железа ниже 10 мкмоль/л;
— гипотрофия при дефиците массы тела от 10 процентов и выше, масса тела ниже на одно стандартное отклонение и более от возрастной нормы.
Выписка рецептов на полноценное питание осуществляется участковым врачом-педиатром после проведения осмотра ребенка при обязательном предоставлении законным представителем ребенка документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении, полиса обязательного медицинского страхования ребенка, а также одного из следующих документов:
1. Справка органа социальной защиты о признании законного представителя ребенка малоимущим;
2. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенку;
3. Копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина, заверенная руководителем организации, — для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4. Удостоверение многодетной семьи;
5. Выписка из медицинской документации матери и ребенка, подтверждающая наличие факта перинатального контакта по ВИЧ-инфекции;
6. Заключение врача о наличии анемии при уровне гемоглобина ниже 110 г/л и (или) сывороточного железа ниже 10 мкмоль/л, гипотрофии при дефиците массы тела от 10 процентов и выше, массе тела ниже на одно стандартное отклонение и более от возрастной нормы.
— Для получения детского питания законные представители детей обращаются с рецептом в раздаточные пункты ГБУЗ НСО «БЦГБ» 1 раз в месяц. Ассортимент детского питания состоит из сухих адаптированных смесей детям первого года жизни, сухих молочных каш, сухого молочного напитка детям старше года. Дети с рождения до 5 месяцев получают 2000 граммов сухой смеси, с 6 до 12 месяцев — 1600 граммов смеси и 833 граммов каш, с 1 года до 2 лет 1200 граммов сухого молочного напитка и 916 граммов каш, — уточнил Юрий Краморов.