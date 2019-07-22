На 916 граммов каши в месяц имеют право дети до 2 лет из малоимущих семей в Бердске

На бесплатное питание могут рассчитывать и дети до 3 лет. Но только в случае, если на это есть медицинские показания. Например, если у ребенка диагностирована анемия или гипотрофия.

Многие малыши предпочитают смесям материнское молоко

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Маргарита Куимова с вопросом по теме получения льготного питания для детей из малоимущих и многодетных семей, матерей-одиночек.

— Хотелось бы знать, на каком основании ребенок каждый месяц должен посещать детскую поликлинику, чтобы ему выписали детское питание? Каким документом это регламентируется? Или это самоуправство? Насколько я знаю, дети до года приходят каждый месяц, далее только на прививку или по болезни. А получается, если выдают питание до двух лет, то каждый месяц два года я должна быть как штык на приёме, надо — не надо, всё равно иди, иначе ничего не получишь, — сетует бердчанка.

Главный врач бердской ЦГБ Юрий Краморов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет постановлением правительства Новосибирской области «Об обеспечении полноценным питанием детей в возрасте до трех лет» утвержден порядок обеспечения бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Новосибирской области бесплатным питанием.

На такое питание могут рассчитывать:

1. Дети первого и второго года жизни из малоимущей семьи, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Новосибирской области, и признанной малоимущей в порядке, установленном действующим законодательством;

2. Дети-инвалиды первого и второго года жизни;

3. Дети первого и второго года жизни, находящиеся под опекой;

4. Дети первого и второго года жизни из многодетных и приемных семей;

5. Дети первого и второго года жизни из семей, состоящих из одного родителя;

6. Дети первого и второго года жизни, рожденные от ВИЧ-положительных матерей;

7. Дети третьего года жизни по медицинским показаниям:

— анемия при уровне гемоглобина ниже 110 г/л и (или) сывороточного железа ниже 10 мкмоль/л;

— гипотрофия при дефиците массы тела от 10 процентов и выше, масса тела ниже на одно стандартное отклонение и более от возрастной нормы.

Выписка рецептов на полноценное питание осуществляется участковым врачом-педиатром после проведения осмотра ребенка при обязательном предоставлении законным представителем ребенка документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении, полиса обязательного медицинского страхования ребенка, а также одного из следующих документов:

1. Справка органа социальной защиты о признании законного представителя ребенка малоимущим;

2. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенку;

3. Копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина, заверенная руководителем организации, — для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4. Удостоверение многодетной семьи;

5. Выписка из медицинской документации матери и ребенка, подтверждающая наличие факта перинатального контакта по ВИЧ-инфекции;

6. Заключение врача о наличии анемии при уровне гемоглобина ниже 110 г/л и (или) сывороточного железа ниже 10 мкмоль/л, гипотрофии при дефиците массы тела от 10 процентов и выше, массе тела ниже на одно стандартное отклонение и более от возрастной нормы.