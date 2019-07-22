На отпевании сгоревшего в дачном домике директора ДЮСШ «Бердск» Валерия Блинова сработала пожарная сигнализация

Попрощаться с покойным приехали люди из разных городов. Места в Богоявленском храме хватило не всем, многие молились за душу умершего на территории церкви.

Родные Валерия Блинова не смогли сдержать эмоций на прощании с ним в Богоявленском храме Бердска

Кажется, весь Бердск приехал к Богоявленскому храму Бердска, чтобы проститься с директором ДЮСШ «Бердск» Валерием Блиновым сегодня, 22 июля. Его смерть шокировала не только Бердск, но и многих жителей Новосибирской области, других регионов. К 12 часам дня на территории Богоявленского храма скопилось большее 500 человек. Люди, приехавшие из других регионов, близкие, друзья, воспитанники Валерия Александрович несли розы, гвоздики и ромашки к гробу покойного.

Многие скорбящие не поместились в храме. Они молились за душу Валерия Блинова на территории Богоявленского храма.

— Я работала вместе с Валерой. Он очень светлый человек! Эта ужасная трагедия. Такая нелепая смерть… — высказалась в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» скорбящая бердчанка Елена.

Напомним, Валерий Александрович трагически погиб во время пожара в собственном дачном доме в СНТ «Морозовское» Искитимского района в ночь с 19 на 20 июля. Отец Василий перед обрядом отпевания прочел живым проповедь. Он напомнил, что нужно благодарить Бога за возможность работать, служить, жить, проявлять внимание и заботу близким людям, воспитывать и наставлять детей, отдавая жизненный опыт и любовь, каждый день. В этот момент в храме сработала пожарная сигнализация. Некоторые присутствующие поежились, ведь Валерий Александрович сгорел заживо в дачном домике. Его отпевали в закрытом гробу.

— Примите соболезнования о кончине Валерия. Давайте все вместе помолимся к Отцу небесному, потому что у многих смятение в душе. Мы многие десятилетия заботились о земном, о земных ценностях, богатствах. Часто это накапливается. А потом вдруг встает вопрос: и куда все это? А самая главная ценность то, что нужно собирать духовные богатства в течение всей жизни. Это милосердие, внимание, служение, любовь к ближним. Не гордиться, не бесчинствовать. Вот к этому нужно стремиться. Еще раз стоит задуматься о том, что забываем мы о вечном. Но ведь здесь на земле нам нужно будет от временного перейти в вечное, от земного к небесному, — обратился к родным и близким покойного отец Василий.

Родные умершего не смогли сдержать эмоций. Слезы катились градом по щекам матери умершего, его брата, детей. Обливались слезами и многие молящиеся за душу покойного.

— Я одноклассник Валеры. Мы каждый год практически собираемся. В этом году всех обзванивал, чтобы собрались на встрече одноклассников в грядущую субботу, 27 июля. Мне в субботу (20 июля- прим. ред. ) позвонил друг Валеры. Такое сообщил. Я вообще в шоке был… Тяжело это, конечно, все воспринимается. Видите сколько людей. Я не помню, чтобы здесь столько собиралось людей. Он очень светлый человек. В прошлом году ему 60 лет исполнилось. Он в том году не смог приехать на нашу встречу, обещал встретиться в 2019 -м. Два года назад он заехал на пару минут, говорил: ребята, у меня соревнования, я не могу оставить детей. Он был весь в работе, в заботе о детях. Светлая ему память, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» одноклассник покойного Николай Вербицкий.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Николай отметил, что не видел, как Валерий Александрович курит. Однако следствие рассматривает две версии гибели Блинова в запертом дачном домике: неосторожное обращение при курении или неисправная электропроводка.

— Он всю жизнь спортом занимался и с детьми работал. Как можно курить. Когда всегда рядом дети? Мы совершенно другого воспитания, советского. Для нас это что-то святое…- подчеркнул Николай.

Напомним, с пульта ЕДДС поступило сообщение о возгорании дома в садовом обществе «Морозовское» Искитимского района в 23:26 19 июля. На момент прибытия пожарных, дом горел по всей площади. Под завалами было обнаружено тело мужчины, предположительно Валерия Блинова, собственника дачи. В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытие дома, поврежден автомобиль. Ликвидировали пожар в 01:50 уже 20 июля. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава. На место прибыла следственно-оперативная группа, обстоятельства трагедии выясняет следственный комитет.

Информацию подтвердил руководитель отдела СКР по Искитимскому района Борис Монаенков сегодня, 22 июля.

— Причина возгорания еще неизвестна. Проводится проверка. Вскрытие и судебно-медицинская экспертиза дадут результаты химического исследования о состоянии здоровья Валерия Блинова на момент трагедии, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Борис Монаенков.

Представитель пресс-службы СК по Новосибирской области Михаил Третьяков сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что следствие отрабатывает две версии причины возгорания дома и гибели Валерия Блинова.

Уже известно, что дверь была закрыта изнутри. Причина пожара устанавливается. На данный момент уже можно сказать, что у следователя есть приоритетные версии причины пожара: неосторожное курение, либо неисправность электропроводки. Это следственная версия, — уточнил Михаил Третьяков.

Валерий Александрович погиб на 62-м году. По словам начальника бердского отдела физкультуры и спорта Светланы Ашихминой, город и вся Новосибирская область понесли невосполнимую утрату. У директора ДЮСШ «Бердск» были огромные планы по развитию спорта, чтобы поднять его еще на одну ступень. Не только спортивные планы строил трагически погибший в огне. Недавно у Валерия Блинова родилось двое внуков.

— Он был создателем спортивной школы «Бердск» в 1997-1998 годах. Пытались отдать ее «Авангарду». Но оставили самостоятельной единицей. И не зря. Судя по звонкам, которые поступают после трагедии, скорбит не только Бердск и регион, но и многие далеко за пределами Новосибирской области, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Ашихмина.

По ее словам, потерю никогда не восполнить:

— Это был грамотный управленец, настоящий профессионал, он сам с детства занимался хоккеем. На нем действительно держались не только школа, но и весь городской спорт. Региональные федерации разных видов спорта, вся спортивная элита страны консультировалась с ним, все сложнейшие вопросы по проведению, организации соревнований проводили с Валерием Александровичем. И это касалось не только хоккея или футбола.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

