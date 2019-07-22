Сами стирают грязные бинты пациенты больницы в Забайкалье

Губернатор Александр Осипов заявил, что проблемы в больницах связаны с недофинансированием. Бесплатных лекарств не хватает даже детям.

Бинтов не хватает в больнице

Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать использованные бинты из-за нехватки медикаментов у врачей. Об этом сообщили жители населенного пункта во время встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

«Бывало, стирали себе бинты, потому что не было возможности купить. Мне бы хотелось знать, почему? Почему-то минздрав направляет запрос в больницу про обеспеченность лекарствами и вынуждают их отвечать, что все есть», — рассказала главе региона жительница поселка. По ее словам, бесплатные препараты не выделяются даже детям, которых должны обеспечивать бесплатными лекарствами по закону, передает «Чита.ру».

В ответ Осипов заявил, что проблемы в больницах связаны с недофинансированием. «Ситуация плохая. Для того, чтобы всех обеспечить, денег нет. Наш край отличается тем, что бюджет меньше, но болеют жители чаще. При потребности в 800 миллионов рублей выделили 200 миллионов», — отметил он. Врио губернатора добавил, что краевые власти обратились за помощью «к РФ».

Как писало «URA.RU», ранее в Росстате заявляли, что стоимость ряда медикаментов растет на протяжении последних нескольких месяцев. Среди них были бинты, которые за последнее время подорожали на 0,8% — 1,3%. На нехватку бинтов в конце прошлого года жаловались и в Амурской области. Так, жительницу Благовещенска после операции по удалению желчного пузыря перевязали обычным скотчем.

Источник: URA