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Родила во время экзамена школьница в Гвинее

16:15 22.07.2019 Фото: Pixabay
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Ко всеобщему удивлению, ученица быстро оправилась после родов и уже через полтора часа вернулась в экзаменационную аудиторию.

Родила во время экзамена школьница в Гвинее
У роженицы-школьницы через 10 минут родился мальчик

В Гвинеи школьница начала рожать прямо во время экзамена. Об этом сообщает The Sunday Times.

Как отмечается, 18-летняя выпускница пришла на экзамен и вскоре почувствовала, как у нее начались схватки.

Уточняется, что ее сразу отвезли в больницу, где спустя 10 минут родился мальчик.

Ко всеобщему удивлению, ученица быстро оправилась и уже через полтора часа вернулась в экзаменационную аудиторию.

Как подчеркивается, девушка утаила от родственников, что день родов совсем близок, поскольку боялась, что ее не отпустят на экзамен.

Ранее сообщалось, что школьница убила своего рожденного в туалете ребенка.

Источник: Газета.ру

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