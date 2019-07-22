Отдавать иностранцам госзаказ хотят в правительстве РФ

Запрет на закупки иностранной продукции при госзаказе имеет смысл сохранить лишь в связи с обороной и безопасностью, считают в ФАС.

В ФАС предложение вице-премьера Дмитрия Козака поддерживают

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе. В ФАС предложение вице-премьера Дмитрия Козака поддерживают. В Минэкономразвития выступают за ужесточение импортозамещения.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции.

Идею поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Заместитель руководителя ведомства Михаил Евраев считает, что запрет на закупки иностранной продукции при госзаказе имеет смысл сохранить лишь в связи с обороной и безопасностью. Принцип «третий лишний» (когда иностранную продукцию запрещено покупать при существовании конкуренции двух товаров разных российских производителей) Евраев предлагает применять в исключительных случаях, после анализа рынка.

Не согласны с ФАС в Минэкономразвития. Как отмечают «Ведомости», это ведомство, наоборот, весной предлагало ужесточить импортозамещение, распространив ограничения на закупки у единственного поставщика.

В настоящее время с целью импортозамещения для государственных нужд нельзя закупать в том числе иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику, мебель, ДСП- и ДВП-панели. Программное обеспечение можно покупать за рубежом только в случае отсутствия российских аналогов.

По мнению замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимира Сальникова, российские экспортеры получили ценовое преимущество из-за падения рубля, однако девальвационную фору быстро съел рост цен на ресурсы. Фора перед западными компаниями при этом осталась только в оплате труда.

Источник: РБК