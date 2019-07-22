Мертвым нашли пропавшего 5-летнего мальчика из России в Польше

Сначала полицейские нашли труп его отца. Мужчина, забрав сына, отправил жене СМС: «Ты его больше никогда не увидишь».

Следствие полагает, что ребенка убили

Следствие считает, что пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убили, сообщил представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

«Выводы, сделанные в ходе осмотра, указывают на то, что это было убийство», — сказал он.

10 июля пятилетнего мальчика, который находился в населенном пункте Гродзиск-Мазовецкий, около 17 часов забрал отец и уехал в неизвестном направлении.

Тем же вечером тело мужчины нашли на железнодорожном переезде. Прокуратура Польши считает, что он совершил самоубийство. Позднее удалось обнаружить машину, в которой отец вывез мальчика, но ребенка внутри не оказалось.

При этом польские СМИ писали, что мужчина, забрав сына, отправил жене СМС: «Ты его больше никогда не увидишь». В субботу после десяти дней поисков на трассе обнаружили тело ребенка.

Источник: РИА Новости