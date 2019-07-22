22.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мертвым нашли пропавшего 5-летнего мальчика из России в Польше

14:15 22.07.2019 Фото: Pixabay
0

Сначала полицейские нашли труп его отца. Мужчина, забрав сына, отправил жене СМС: «Ты его больше никогда не увидишь».

Мертвым нашли пропавшего 5 летнего мальчика из России в Польше
Следствие полагает, что ребенка убили

Следствие считает, что пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убили, сообщил представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

«Выводы, сделанные в ходе осмотра, указывают на то, что это было убийство», — сказал он.

10 июля пятилетнего мальчика, который находился в населенном пункте Гродзиск-Мазовецкий, около 17 часов забрал отец и уехал в неизвестном направлении.

Тем же вечером тело мужчины нашли на железнодорожном переезде. Прокуратура Польши считает, что он совершил самоубийство. Позднее удалось обнаружить машину, в которой отец вывез мальчика, но ребенка внутри не оказалось.

При этом польские СМИ писали, что мужчина, забрав сына, отправил жене СМС: «Ты его больше никогда не увидишь». В субботу после десяти дней поисков на трассе обнаружили тело ребенка.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему родители убивают своих детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования