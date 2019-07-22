ЦИК зарегистрировал кандидатом в мэры Новосибирска чиновника из Бердска

Кроме замдиректора управления гражданской защиты бердской мэрии Александра Трушакина кандидатские удостоверения получили бизнесмен и телеведущая. Всего баллотируется 20 человек.

Мэрия Новосибирска Избирательная комиссия Новосибирска выдала удостоверения кандидатов в мэры бизнесмену Сергею Проничеву (Партия роста), заместителю директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» Александру Трушакину (партия «Великое Отечество») и телеведущей РБК Юлии Сапиной («Гражданская платформа»). Таким образом на выборы мэра Новосибирска зарегистрированы десять кандидатов. Ранее избирком выдал соответствующие удостоверения действующему главе города Анатолию Локотю (КПРФ), депутатам горсовета Евгению Лебедеву (ЛДПР) и Наталье Пинус («Российский общенародный союз»), бывшему вице-мэру Данияру Сафиуллину («Родина»), депутату областного заксобрания Дарье Украинцевой («Зеленые»), бывшему вице-губернатору Виктору Козодою («Справедливая Россия») и гендиректору ООО «Адвокат-плюс» Александру Гультяеву (Партия возрождения России). Всего на выборы главы города выдвинулись 20 человек, в частности общественник Олег Викторович (Партия дела), зампред реготделения «Яблока» Дмитрий Холявченко, предприниматель Андрей Токарев (Родная партия), глава КФХ Алексей Южанин, первый секретарь новосибирского отделения «Коммунистов России» Сергей Лоскутов и гендиректор новосибирского ООО «Империал строй» Мухаммед-Али Хаюрин (Партия возрождения села). Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Срок регистрации кандидатов закончится 26 июля. Источник: Коммерсант

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Кто победит на выборах мэра Новосибирска? Ответить