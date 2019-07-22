Пуск ракеты «Союз-ФГ» с космодрома Байконур поймала в кадр фотограф из Бердска

Ольга Шульдинер-Сивякова спонтанно собралась на съемку. Кадрами девушка поделилась на своей странице в соцсети Вконтакте.

Юпитер и «Союз». Не самый старт, вы бы слышали мои эмоции, когда у штатива ножку заклинило,- пишет Ольга

Запечатлеть пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-13» с космодрома Байконур удалось фотографу из Бердска Ольге Шульдинер-Сивяковой. 20 июля 2019 года Ольга собралась на спонтанную съемку.

Съемка получилась спонтанной, только-только успели доехать до Маяка, ближайшего места, где минимум городской засветки. Я счастлива, что меня окружают люди, разделяющие интересы и готовые ночью рвануть за город, чтобы посмотреть запуск ракеты, — написала в этот же вечер на своей странице в социальный сети Вконтакте Ольга Шульдинер-Сивякова.

Старт состоялся в 23 час. 28 мин. 21 сек. по новосибирскому времени. Момент, когда меридиан пересекла международная станция, был виден с Земли в виде большой светящейся точки. Планируемая продолжительность полета — 201 сутки.

— Сначала небо пересекла международная станция. Мы увидели её в виде большой светящейся точки, но в отличие от обычного спутника с неровной траекторией. Через минуту на горизонте появилась ракета, догоняющая станцию. Через час на горизонте появилась луна, окрашенная красным. Телевик надо было брать! — поделилась впечатлениями фотограф.

По сообщению Роскосмоса, все этапы полета ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» прошли в штатном режиме. В этом году предстоит ещё четыре запуска ракет. «Курьер. Среда. Бердск» приводит фото Ольги с ее оригинальными комментариями к ним.

Здесь прибавила чувствительности и уменьшила выдержку до 5 секунд. Красная засветка от Искитима.